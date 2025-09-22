شتاب این روند خروج به قدری نگرانکننده بوده که اپل را به لغو جلسهی سالانهی تیم تولید و زنجیرهی تأمین خود در چین واداشته است. مدیران اپل بیم آن دارند که دور بودن کارکنان کلیدی از مقر اصلی، آنها را در برابر پیشنهادهای OpenAI آسیبپذیرتر کند. در سال جاری بیش از 24 متخصص کهنهکار اپل این شرکت را ترک کرده و به OpenAI پیوستهاند، که افزایشی قابل توجه نسبت به آمار 10 نفری سال گذشته نشان میدهد.
موتور محرک این کارزار جذب نیرو، تانگ تان، مدیر ارشد سختافزار OpenAI است. او که خود 25 سال در اپل فعالیت کرده و از مدیران ارشد این شرکت بوده، با شناختی که از فرهنگ سازمانی اپل دارد، به نیروهای جدید وعدهی محیطی با «بوروکراسی کمتر» را میدهد. از جمله افرادی که به تیم او پیوستهاند میتوان به سایروس دنیل ایرانی (طراح جلوهی بصری سیری) و اریک دی یونگ (از مدیران ارشد اپل واچ) اشاره کرد.
اهداف سختافزاری OpenAI بسیار بلندپروازانه است. این شرکت در حال توسعهی محصولاتی مانند اسپیکر هوشمند بدون نمایشگر، عینک هوشمند، ضبطکنندهی صدا و یک پین پوشیدنی است و قصد دارد آنها را بین اواخر 2026 تا اوایل 2027 به بازار عرضه کند. برای تحقق این هدف، OpenAI حتی با تأمینکنندگان اصلی اپل مانند «لاکشیر» (مونتاژکنندهی آیفون) و «گوئرتک» (تولیدکنندهی قطعات ایرپاد) قراردادهایی برای تولید و تأمین قطعات منعقد کرده است.
این جنگ بر سر استعدادها، رابطهی بین دو شرکت را در وضعیتی نامتعارف قرار داده است. اپل در حالی شاهد خروج نیروهای خود است که همزمان برای تقویت دستیار صوتی سیری و سایر اپلیکیشنهای خود، از مدلهای هوش مصنوعی OpenAI استفاده میکند و حتی در حال مذاکره برای یکپارچگی عمیقتر است. این رقابت نشان میدهد که ممکن است در آیندهای نزدیک، سختافزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، سلطهی طولانیمدت اپل بر بازار دستگاههای الکترونیکی مصرفی را به چالش بکشند؛ بازاری که بیش از 70 درصد درآمد اپل از آن تأمین میشود.
