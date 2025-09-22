مشترکین جدید می توانند سه ماه اشتراک رایگان طرح خانوادگی Apple Music را دریافت کنند

Apple Music در حال اجرای یک تبلیغ است که در آن مشترکین جدید می توانند سه ماه رایگان از طرح خانوادگی دریافت کنند. این به معنای 51 دلار صرفه جویی است که اصلا کم نیست. پس از پایان این دوره آزمایشی طولانی، هزینه آن 17 دلار در ماه است. فقط توجه داشته باشید که فقط تا 24 سپتامبر فرصت دارید این معامله را دریافت کنید.

طرح خانوادگی به شش کاربر مختلف اجازه می دهد تا به این پلتفرم دسترسی داشته باشند. این طرح از دستگاه های مختلف پشتیبانی می کند و هر کاربر به یک Apple ID متصل است، بنابراین موسیقی مورد علاقه آنها الگوریتم دیگران را به هم نمی ریزد.

Apple Music در واقع در لیست بهترین پلتفرم های پخش موسیقی ما قرار دارد و دلیل خوبی هم دارد. صدای عالی دارد و استفاده از آن آسان است. چیز دیگری هم هست؟ همه موسیقی ها با کیفیت CD یا بالاتر در دسترس هستند و لیست های پخش شخصی سازی شده زیادی وجود دارد. این پلتفرم همچنین تعدادی ایستگاه رادیویی زنده را اداره می کند که سرگرم کننده است.

این سرویس برای دستگاه های اندرویدی در دسترس است، اما واقعاً در محصولات اپل می درخشد. به همین منظور، برنامه های وب و ویندوز PC به اندازه نسخه iOS صیقلی نیستند. این سرویس به درستی به هنرمندان پرداخت نمی کند، اما این در مورد هر پلتفرم پخش موسیقی صادق است. Apple Music بیشتر از Spotify پرداخت می کند، اما این یک معیار بسیار پایین است.

این پیشنهاد برای مشترکین جدیدی است که در دستگاه های واجد شرایط استفاده می کنند. به طور خودکار با 16.99 دلار در ماه تمدید می شود تا زمانی که لغو شود. نیاز به Family Sharing دارد. شرایط اعمال می شود.

پوشش ما از بهترین معاملات اپل را برای تخفیف های بیشتر بررسی کنید، وEngadgetDeals@ را در X برای آخرین معاملات فناوری و مشاوره خرید دنبال کنید.