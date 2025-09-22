ویدیوی کالبدشکافی آیفون ۱۷ پرو از یک تحول بزرگ پرده برداشت

فرآیند کالبدشکافی با نمایش روش صحیح باز کردن دستگاه آغاز میشود. اولین قدم، جداسازی نمایشگر است که دسترسی به اجزای داخلی را ممکن میسازد. پس از آن، یک صفحهی محافظ که باتری نیز به آن متصل است، برداشته میشود. این مراحل اولیه نشان میدهد که تعمیرات رایج مانند تعویض نمایشگر یا باتری با سهولت بیشتری نسبت به گذشته قابل انجام است. مادربرد آیفون 17 پرو، با وجود ابعاد کوچکتر، میزبان اتصالات متعددی است که نشان از پیچیدگی و تراکم بالای مهندسی آن دارد. کوچکتر شدن برد اصلی به اپل این امکان را داده است تا از فضای آزادشده برای اجزای دیگر بهره ببرد.
یکی از چشمگیرترین تغییرات فیزیکی در این نسل، بزرگتر شدن ماژول دوربینهای پشتی است. این افزایش حجم بهوضوح نشاندهندهی ارتقای سختافزاری سیستم دوربین و استفاده از سنسورهایی با ابعاد بزرگتر برای جذب نور بیشتر و ثبت تصاویر باکیفیتتر است. مجموعهی دوربین سلفی نیز از سنسورهای بزرگتری بهرهمند شده که میتواند به بهبود عملکرد آن در شرایط نوری مختلف کمک کند. این ارتقاهای سختافزاری، آیفون 17 پرو را به یک ابزار عکاسی قدرتمندتر از نسل قبل تبدیل میکند.
شاید مهمترین یافتهی این کالبدشکافی، تغییر رویکرد اپل در استفاده از اتصالات داخلی باشد. این شرکت در آیفون 17 پرو بهجای استفادهی گسترده از چسبهای قوی، به استفاده از پیچ روی آورده است. این تصمیم استراتژیک، دمونتاژ و تعویض قطعات را برای تکنسینهای تعمیرات بهمراتب سادهتر میکند. در همین راستا، باتری نیز دارای یک مکانیزم جداسازی آسان است که فرآیند تعویض آن را تسریع میبخشد. در مجموع، به نظر میرسد آیفون 17 پرو نهتنها از نظر فناوری یک گام به جلو برداشته، بلکه از منظر طراحی پایدار و تعمیرپذیر نیز یک نقطهی عطف برای اپل محسوب میشود و انتظارات کاربران را در این زمینه برآورده کرده است. برای یادآوری باید بگوییم قیمت آیفون 17 پرو از 1099 دلار آغاز میشود.
