تخفیف اولیه برای AirPods Pro 3 جدید اپل

تنها دو هفته از معرفی AirPods Pro 3 توسط اپل میگذرد، اما هماکنون میتوانید آنها را با تخفیف جزئی پیدا کنید. این ایربادهای جدید در حال حاضر با قیمت 239 دلار در آمازون لیست شدهاند که 10 دلار ارزانتر از قیمت معمول آنها است. AirPods Pro 3 معرفی شدند در رویداد "شگفتانگیز" آیفون اپل، که دارای ترجمه زنده، ردیابی ضربان قلب و بهبودهای چشمگیر در کیفیت صدا و حذف نویز فعال (ANC) است. اما، اگر نمیخواهید این مقدار هزینه کنید، AirPods Pro 2 نیز هم اکنون با قیمت 199 دلار به فروش میرسند.
AirPods Pro 3 یک ارتقاء کوچک نسبت به نسل قبلی نیستند. حذف نویز فعال (ANC) دو برابر موثرتر از AirPods Pro 2 است، این به لطف ترکیبی از میکروفونهای با نویز فوقالعاده کم، صدای محاسباتی و نوکهای گوش جدید با فوم تزریق شده است که به گفته بیلی استیل از Engadget، هم تناسب بهتری دارند و هم جداسازی نویز را بهبود میبخشند. بیلی استیل زمانی را به صورت عملی با این ایربادها گذراند. ویژگی ترجمه زنده در هنگام آزمایش ترجمه از اسپانیایی به انگلیسی و فرانسوی به انگلیسی عملکرد خوبی داشت و این ایربادها را به ابزاری بالقوه مفید برای سفر تبدیل کرد. (البته، برای استفاده از ترجمه زنده به یک آیفون با Apple Intelligence نیاز دارید).
این ایربادها در بررسی Engadget نمره 90 را کسب کردند، که به بهبودهای قابل توجه در کیفیت صدا و عمر باتری اشاره دارد. اپل میگوید با فعال بودن ANC، تا هشت ساعت با یک بار شارژ میتوانید از آن استفاده کنید. با اضافه شدن نظارت بر ضربان قلب و پشتیبانی از 50 تمرین با استفاده از برنامه Fitness اپل، AirPods Pro 3 به شما این امکان را میدهند که در طول ورزش بدون استفاده از اپل واچ، معیارهای ضربان قلب را دریافت کنید.
چیزهای زیادی در مورد آخرین نسخه AirPods Pro وجود دارد که میتوان دوست داشت، بنابراین با تخفیف یا بدون تخفیف، اگر منتظر یک ارتقاء معنادار بودهاید، نمیتوانید اشتباه کنید. طبق بررسی ما، "AirPods Pro 3 بزرگترین بهروزرسانی در خط تولید ایربادهای اپل در سالهای اخیر است."
