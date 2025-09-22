آمازون نینتندو سوییچ 2 را برای خرید در دسترس دارد، بدون نیاز به دعوت

در حالی که به دست آوردن نینتندو سوییچ 2 در ماه ژوئن که برای اولین بار در دسترس قرار گرفت، دشوار بود، دیگر اینطور نیست. اکنون که آمازون کنسول را برای فروش فهرست کرده است، حتی آسان تر شده است و دعوت لازم نیست. این کنسول های دستی با سرعت چشمگیری فروش می روند و در چهار هفته اول، نزدیک به 6 میلیون دستگاه فروخته شده است.

موجودی های آنلاین در آن هفته های اولیه به سرعت به فروش رفتند و موجودی های دوباره پر شده کم نیز به همان سرعت ناپدید شدند. آمازون از فرآیند پیش‌سفارش اولیه جا ماند و تا بیش از یک ماه پس از انتشار، اصلاً کنسول را فهرست نکرد. این غیبت آشکار ممکن است به دلیل ناامیدی نینتندو از فروشندگان شخص ثالث باشد که قیمت گذاری خود شرکت را برای بازی‌ها در این سایت تضعیف می کنند.

ما واقعاً نینتندو سوییچ 2 را در بررسی عملی خود دوست داشتیم و فکر کردیم دنباله‌ای عالی برای کنسول سال 2017 بود که باعث احیای کنسول های دستی شد. ما به سوییچ 2 امتیاز 93 از 100 دادیم و به ویژه تحت تاثیر صفحه نمایش LCD بزرگتر 7-9 اینچی، Joy-Cons مغناطیسی، حافظه پایه بهتر و البته عملکرد به طور قابل توجهی بهبود یافته نسبت به نسخه اصلی قرار گرفتیم. قیمت گذاری کمی تند است، عمر باتری می تواند بهتر باشد و داک می تواند پورت های USB-C بیشتری داشته باشد، اما به غیر از این جزئیات، سوییچ 2 تقریباً عالی است.

اگر منتظر بوده اید تا یک نینتندو سوییچ 2 را بدون نیاز به رفتن به شکار آشغال، خریداری کنید، فهرست آمازون باید یک گزینه خوشایند باشد. ماه ها پس از انتشار همچنین شاهد مجموعه ای عالی از پورت های سوییچ 2 و بازی های اختصاصی به بازار بوده ایم. فهرست آمازون کنسول مستقل را با قیمت 449 دلار یا بسته Mario Kart World را با قیمت 499 دلار ارائه می دهد. فروش محدود به یک دستگاه در هر مشتری است.

