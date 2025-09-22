شارژر 25 واتی MagSafe اپل اکنون ارزان تر از همیشه است

به دنبال عرضه آیفون 17 در هفته گذشته، می توانید شارژر 25 واتی MagSafe اپل را با قیمت بسیار مناسبی تهیه کنید. نسخه دو متری کابل شارژ قوی تر 30 درصد کاهش قیمت داشته است و از 49 دلار به 35 دلار رسیده است. این کمترین قیمت ثبت شده است.

اتفاقاً این باعث می شود که نسخه دو متری کابل ارزان تر از نوع یک متری باشد. در حال حاضر قیمت کابل کوتاه تر 39 دلار است.

اگر آیفون 16، آیفون 17 یا آیفون ایر دارید، این کابل می تواند دستگاه شما را با 25 وات شارژ کند، به شرطی که به یک آداپتور برق 30 واتی در طرف دیگر متصل باشد. در حالی که برای دستیابی به سریع ترین سرعت شارژ MagSafe به یک آیفون جدیدتر نیاز دارید، این شارژر می تواند به صورت بی سیم باتری هر آیفونی را از هشت سال گذشته (آیفون 8 و جدیدتر) شارژ کند. با آیفون های قدیمی تر، سرعت شارژ به 15 وات می رسد. این کابل با قاب های شارژ بی سیم AirPods نیز کار می کند - دارای گواهینامه Qi2.2 و Qi است.

شارژر MagSafe یکی از لوازم جانبی مورد علاقه ما برای آیفون است و اگر در حال خرید یکی از جدیدترین مدل ها هستید، به خوبی با آیفون جدید شما هماهنگ می شود. اگر در مورد آن مردد هستید، حتماً بررسی های ما را در مورد آیفون 17، آیفون پرو/پرو مکس و آیفون ایر بررسی کنید.

پوشش ما از بهترین تخفیف های اپل را برای تخفیف های بیشتر بررسی کنید و برای اطلاع از آخرین معاملات فناوری و توصیه های خرید، @EngadgetDeals را در X دنبال کنید.