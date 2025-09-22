افت قیمت Roku Streaming Stick Plus به فقط 29 دلار

Roku Streaming Stick Plus با قیمت فقط 29 دلار به فروش می رسد. این یک تخفیف 27 درصدی است و کمترین قیمتی است که تاکنون دیده ایم.

Roku سال هاست که به لطف رابط کاربری آسان، طیف مقرون به صرفه دستگاه های پخش جریانی و مجموعه تلویزیون های خود، جایگاه برتر را در بازار سیستم عامل تلویزیون در اختیار دارد. ما Streaming Stick Plus را به دلیل اپلیکیشن همراه آن، بهترین دستگاه پخش جریانی برای محتوای رایگان و زنده انتخاب کردیم، تا حد زیادی به لطف برنامه کانال Roku

در بررسی عملی ما از Roku Streaming Stick Plus، فکر کردیم که به لطف اندازه کوچک و این واقعیت که می توان آن را از طریق پورت USB تلویزیون شما تغذیه کرد، برای سفر عالی است، و نیاز به آداپتور دیواری را از بین می برد. پیمایش منو و باز یا بستن برنامه‌ها با همان سرعت پخش‌کننده‌های گران‌تر اتفاق نمی‌افتد، اما برای یک گزینه بسیار کم‌هزینه کافی است. برد Wi-Fi این یکی نیز ضعیف تر از دستگاه های گران قیمت تر Roku است، اما مگر اینکه آن را بسیار دور از روتر خود قرار دهید، نباید مشکلی ایجاد کند.

Roku Streaming Stick Plus از تلویزیون‌های HD و 4K و همچنین محتوای HDR10+ پشتیبانی می‌کند. با این حال، از Dolby Vision پشتیبانی نمی کند. برای این کار باید به Roku Streaming Stick 4K یا Roku Ultra ارتقا دهید. این دستگاه با ریموت صوتی قابل شارژ Roku با کنترل های صوتی فشار برای صحبت عرضه می شود. ریموت Roku همچنین می تواند تلویزیون شما را روشن کرده و صدا را در حین تماشا تنظیم کند.

اگر به فکر تهیه دستگاه Roku هستید، یا قبلاً این پلتفرم را دوست دارید و به دنبال راهی جمع و جور و راحت برای بردن آن با خود در هنگام سفر هستید، این فروش فرصت بسیار خوبی را فراهم می کند.

