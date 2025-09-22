تریلر سریال ماندالورین و گروگو دیزنی سقوط یک غول دست و پا چلفتی را نشان می‌دهد

دیزنی، شرکتی که قطعاً در حال حاضر با بحران بزرگی دست و پنجه نرم نمی‌کند، تریلری برای The Mandalorian and Grogu منتشر کرده است. این فیلم وقایع سریال The Mandalorian از دیزنی پلاس - برنامه‌ای که جان فاورو کارگردان آن را ساخته است - و سقوط امپراتوری در Return of the Jedi را دنبال می‌کند. قرار است در تاریخ 22 می 2026 در سینماها اکران شود.

این کلیپ 94 ثانیه ای جزئیات زیادی در مورد داستان ارائه نمی دهد، اگرچه سیگورنی ویور را به عنوان یک خلبان جنگنده و روتا پسر جابا هات (جرمی آلن وایت) را نشان می دهد. ماندو (پدرو پاسکال) و گروگو با ربات ها و جانوران می جنگند و این دو یک AT-AT را منفجر می کنند. من مطمئنم که هیچ چیز برای خواندن در مورد دیدن یک غول دست و پا چلفتی در تلاش برای عبور از مسیری ناهموار وجود ندارد، فقط برای اینکه به طرز چشمگیری در این لحظه خاص در تاریخ دیزنی شکست بخورد.

به نظر می رسد این تریلر باعث می شود که فیلم روحیه ماجراجویی و طنز The Mandalorian را حفظ کند و گروگو مثل همیشه زیبا باشد. در یک ضرب آهنگ سرگرم کننده، این موجود کوچک از نیرو برای تلاش برای دزدیدن یک میان وعده از شخصیت ویور استفاده می کند، اما رد می شود.

The Mandalorian and Grogu اولین فیلم جنگ ستارگان خواهد بود که در بیش از شش سال گذشته به سینماها می آید. Star Wars: Starfighter قرار است یک سال بعد از آن اکران شود.