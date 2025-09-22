Gemini به Google TV می‌آید

Gemini رسماً در تلویزیون‌های Google در دسترس است، اکنون که تلویزیون‌های سری TCL QM9K در فروشگاه‌ها عرضه شده‌اند. در حال حاضر، اینها تنها مدل‌های تلویزیونی هستند که دارای دستیار هوش مصنوعی Google هستند، اما Gemini در اواخر سال جاری در دستگاه‌های بیشتری در دسترس خواهد بود. Google می‌گوید این ویژگی به Google TV Streamer، دستگاه پخش جریانی onn 4K Pro والمارت، مدل‌های خاصی از تلویزیون‌های Hisense و تلویزیون‌های TCL بیشتری راه پیدا خواهد کرد. این شرکت همچنین قصد دارد قابلیت‌های بیشتری را برای Gemini برای تلویزیون‌ها در آینده اضافه کند.

Google یکپارچه‌سازی Gemini را برای تلویزیون‌ها معرفی کرد زمانی که در CES در ماه ژانویه، نگاهی اولیه به نرم‌افزار و سخت‌افزارهای ارتقا یافته جدیدی که به این دسته از محصولات می‌آیند ارائه کرد. اگر تا به حال از یک دستگاه پخش جریانی یا تلویزیون دارای Google استفاده کرده باشید، می‌دانید که آنها از قبل دارای Google Assistant هستند که می‌توانید از آن برای جستجو استفاده کنید. اما Gemini در تلویزیون، مانند همتای خود در هر جای دیگر، مکالمات روان با استفاده از زبان طبیعی را امکان‌پذیر می‌کند. شما می‌توانید آن را با عبارت "Hey, Google" یا با فشار دادن دکمه میکروفون روی ریموت فعال کنید.

این شرکت می‌گوید می‌توانید از Gemini بخواهید بر اساس ترجیحات شما چیزی برای تماشا پیدا کند. به عنوان مثال، می‌توانید بگویید: "چیزی برای تماشا با همسرم پیدا کن. من درام دوست دارم، اما او کمدی‌های مفرح را دوست دارد." همچنین می‌توانید از آن بخواهید رویدادهای فصل قبل برنامه‌ای را که تماشا می‌کنید خلاصه کند، اگر قبل از شروع فصل بعدی به یادآوری نیاز دارید. همچنین می‌توانید از Gemini بخواهید نظرات مربوط به یک برنامه خاص را به شما نشان دهد، یا حتی سوالات مبهمی بپرسید، مانند "درام بیمارستانی جدیدی که همه درباره آن صحبت می‌کنند چیست؟"

شما فقط محدود به پرسیدن سؤالات درباره برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌ها نیستید. هنگامی که Google دستیار هوش مصنوعی را در CES به نمایش گذاشت، نماینده‌ای از شرکت از Gemini در تلویزیون خواست "منظومه شمسی را برای یک دانش‌آموز کلاس سوم توضیح دهد." دستیار هوش مصنوعی این کار را انجام داد و ویدیوهای مرتبط YouTube را نیز پیشنهاد کرد. می‌توانید اگر در حال یادگیری یک مهارت جدید هستید، و همچنین دستور العمل ها، سؤال بپرسید تا پاسخ‌ها را با پیشنهادات ویدیویی که می‌توانید دنبال کنید، دریافت کنید. و پس از اینکه به اولین سؤال شما پاسخ داد، می‌توانید سؤالات پیگیری برای وضوح و اطلاعات بیشتر بپرسید.