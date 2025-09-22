انویدیا تا 100 میلیارد دلار در OpenAI برای ساخت 10 گیگاوات دیتاسنتر هوش مصنوعی سرمایه گذاری می کند

انویدیا تا 100 میلیارد دلار در OpenAI سرمایه گذاری خواهد کرد زیرا سازنده ChatGPT قصد دارد حداقل 10 گیگاوات دیتاسنتر هوش مصنوعی با استفاده از تراشه ها و سیستم های انویدیا بسازد. مشارکت استراتژیک اعلام شده امروز در مقیاس عظیمی است. ساخت 10 گیگاواتی به میلیون ها پردازنده گرافیکی انویدیا برای اجرای مدل های نسل بعدی OpenAI نیاز دارد. سرمایه گذاری انویدیا به تدریج با آنلاین شدن هر گیگاوات انجام می شود.

انتظار می رود فاز اول این طرح در نیمه دوم سال 2026 آنلاین شود و بر روی پلتفرم Vera Rubin انویدیا ساخته شود، که مدیرعامل انویدیا، جنسن هوانگ قول داد یک "گام بزرگ، بزرگ، بسیار بزرگ" نسبت به تراشه های Blackwell نسل فعلی خواهد بود.

جنسن هوانگ در یک بیانیه مطبوعاتی که خبر از اعلامیه قصد همکاری برای این مشارکت داشت، گفت: "انویدیا و OpenAI یک دهه است که یکدیگر را به جلو می رانند، از اولین ابررایانه DGX تا دستیابی به موفقیت ChatGPT." سام آلتمن، مدیر عامل OpenAI گفت: "زیرساخت محاسباتی پایه و اساس اقتصاد آینده خواهد بود، و ما از آنچه با انویدیا می سازیم استفاده خواهیم کرد تا هم به پیشرفت های جدید در هوش مصنوعی دست یابیم و هم به مردم و مشاغل در مقیاس بزرگ توانمندسازی کنیم."



انویدیا اخیراً تعدادی سرمایه گذاری استراتژیک انجام داده است، از جمله سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری در اینتل، اندکی پس از اینکه دولت ایالات متحده 10 درصد سهام در سازنده تراشه آمریکایی گرفت. این شرکت همچنین اخیراً بیش از 900 میلیون دلار صرف صدور مجوز فناوری هوش مصنوعی از استارت آپ Enfabrica و استخدام مدیر عامل و سایر کارمندان کلیدی خود کرد.

OpenAI همچنین در چند سال گذشته مشارکت های استراتژیک دیگری را تشکیل داده است، از جمله یک توافق پیچیده با مایکروسافت. در تابستان امسال، یک معامله با Oracle منعقد کرد تا 4.5 گیگاوات ظرفیت دیتاسنتر را با استفاده از بیش از 2 میلیون تراشه Oracle بسازد. این معامله بخشی از پروژه Stargate، مشارکت استراتژیک بین سافت بانک، OpenAI، انویدیا، اوراکل، Arm و مایکروسافت با وعده صرف 500 میلیارد دلار در ایالات متحده در زیرساخت های هوش مصنوعی بود.