فرودگر قمری SpaceX می تواند برای ماموریت برنامه ریزی شده 2027 به ماه "سال ها دیر" باشد

فرودگر قمری SpaceX دچار مشکل شده است و ممکن است برای ماموریتی به ماه که برای سال 2027 برنامه ریزی شده بود، آماده نباشد، طبق گزارش منتشر شده توسط اخبار فضایی. سیستم فرود انسانی استارشیپ (HLS) این شرکت، گونه ای از فضاپیمای معمولی استارشیپ است که برای انتقال فضانوردان بین مدار قمری و سطح ماه طراحی شده است.

پل هیل، تحلیلگر ایمنی ناسا پس از بازدید از مرکز فضایی استاربیس SpaceX گفت: "برنامه HLS به طور قابل توجهی با چالش مواجه است و به نظر ما، ممکن است سال ها برای فرود بر روی ماه آرتمیس 3 در سال 2027 دیر باشد."

به نظر می رسد مشکل اساسی مربوط به انتقال پیشرانه برودتی است، زیرا تیم SpaceX هنوز راهی برای سوخت گیری مجدد استارشیپ در مدار پایین زمین قبل از رفتن به ماه پیدا نکرده است. این اولین نسخه از وسیله نقلیه خواهد بود که قادر به چنین انتقالاتی است و کار به دلیل طراحی مجدد مداوم موتورها کند شده است.

هیچ جدول زمانی برای زمانی که تیم این مشکل را حل می کند وجود ندارد. گوئن شاتول، رئیس SpaceX اخیراً ابراز امیدواری کرد که این پروژه "به سختی آنچه برخی از مهندسان من فکر می کنند، نخواهد بود."

این تاخیر باعث شده است که برخی حدس بزنند که این امر می تواند برتری را در زمینه ماموریت های سرنشین دار به ماه به چین بدهد. این کشور وسیله نقلیه قمری خود به نام Lanyue را توسعه داده است که می تواند تا سال 2030 روی سطح فرود آید.

همچنین، این اولین بار نیست که SpaceX متعلق به ایلان ماسک، مهلت های مربوط به بازگشت به ماه را از دست می دهد. این شرکت در سال 2023 اعلام کرد که در اوایل سال 2025 سوخت گیری در مدار را امتحان خواهد کرد. این اتفاق نیفتاد. ماسک در اوایل این ماه گفت که SpaceX "قابلیت استفاده مجدد سوخت را در سال آینده نشان خواهد داد" که این اتفاق نیز نمی افتد.

با این حال، پرتاب آرتمیس 2 برای اوایل سال 2026 همچنان در مسیر خود قرار دارد. این ماموریت چهار فضانورد را به دور ماه می فرستد، اما نه روی سطح آن. بیش از 50 سال از زمانی که ایالات متحده چکمه ها را روی سطح ماه گذاشته است می گذرد. آخرین ماموریت سرنشین دار به ماه در سال 1972 بود.