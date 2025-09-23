TikTok ویدیوهای غزه را با توصیه‌های محصول برچسب‌گذاری می‌کند

TikTok ویدیوهای غزه جنگ‌زده را با توصیه‌های محصول برچسب‌گذاری کرده است، به گزارش The Verge . این نشریه سناریویی را شرح داد که در آن فیلمی از یک زن فلسطینی که در میان آوارها راه می‌رود، توصیه‌های فروشگاه TikTok را ارائه می‌کرد که با آنچه او در این ویدیو پوشیده بود مطابقت داشت.

این الگوریتم محصولاتی با نام‌هایی مانند "لباس توری زیبا با بند دبی خاورمیانه ترکیه" و "لباس آستین بلند گره‌ای یکرنگ زنانه" را پیشنهاد کرد. فیلم اصلی نشان می‌داد که این زن در جستجوی اعضای گمشده خانواده است.

TikTok/The Verge

این به لطف یک ویژگی جدید به برنامه TikTok است که از هوش مصنوعی برای شناسایی اشیاء در پست‌ها استفاده می‌کند. وقتی کاربر ویدیویی را متوقف می‌کند، فروشگاه به‌طور خودکار محصولاتی را پیشنهاد می‌کند که شبیه آن اشیاء هستند. گزارش‌های امروز نشان می‌دهد که این شرکت در مورد اینکه این فناوری باید برای چه نوع ویدیوهایی اعمال شود، فکر زیادی نکرده است.

ابزار جدید هنوز برای همه در دسترس نیست، زیرا به صورت محدود عرضه می‌شود. برای بررسی اینکه آیا برنامه شما به‌روزرسانی شده است یا خیر، کافی است یک ویدیو را متوقف کرده و به دنبال پنجره بازشو «یافتن مشابه» باشید. ما با TikTok تماس گرفتیم تا در مورد نحوه استفاده از این فناوری سوال کنیم و پس از دریافت پاسخ، این پست را به‌روزرسانی خواهیم کرد.