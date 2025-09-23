استلانتیس نشت اطلاعات شامل اطلاعات تماس مشتریان را تایید کرد

استلانتیس — شرکت مادر چندین برند خودرو از جمله دوج، رم و کرایسلر — گفت که اطلاعات شخصی مشتریان در یک نشت اطلاعات گنجانده شده است. این خودروساز در بیانیه ای گفت که "اطلاعات تماس" به دست آمده است، اما داده های "مالی یا شخصی حساس" نه، زیرا این داده ها در پلتفرم شخص ثالثی که مورد نقض قرار گرفته بود، ذخیره نمی شوند.

استلانتیس گفت: "ما اخیراً دسترسی غیرمجاز به پلتفرم یک ارائه دهنده خدمات شخص ثالث را شناسایی کردیم که از عملیات خدمات مشتریان ما در آمریکای شمالی پشتیبانی می کند." "پس از کشف، ما بلافاصله پروتکل های واکنش به حادثه خود را فعال کردیم، یک بررسی جامع را آغاز کردیم و اقدامات فوری را برای مهار و کاهش وضعیت انجام دادیم. ما همچنین به مقامات مربوطه اطلاع می دهیم و مستقیماً به مشتریان آسیب دیده اطلاع می دهیم." این شرکت از مشتریان خواست در برابر حملات فیشینگ و مهندسی اجتماعی هوشیار باشند و در به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی با هر کسی که به طور غیرمنتظره با آنها تماس می گیرد، دقت کنند.

استلانتیس فاش نکرده است که چه نوع اطلاعات تماسی در این نقض دخیل بوده است، چه تعداد مشتری تحت تأثیر قرار گرفته اند یا اینکه آیا خدمات حفظ حریم خصوصی یا حفاظت از اعتبار را به آنها ارائه می دهد یا خیر. یک سخنگو به Engadget گفت که این خودروساز "هیچ اطلاعات اضافی فراتر از بیانیه ما ارائه نمی دهد."

Bleeping Computer می گوید گروهی به نام ShinyHunters مسئولیت این نقض را بر عهده گرفته است. این گروه به این نشریه گفت که بیش از 18 میلیون رکورد، شامل جزئیات تماس و نام ها، از نمونه Salesforce استلانتیس به دست آورده است. ShinyHunters ظاهراً داده‌ها را از سایر مشتریان Salesforce در چند ماه گذشته به سرقت برده است، از جمله گوگل، Qantas، Adidas و LVMH.