Perplexity یک معرفی کرد ویژگی جدیدی را با نام دستیار ایمیل معرفی کرده است. با استفاده از این منبع، کاربران میتوانند یک چتبات هوش مصنوعی را برای انجام وظایف اولیه ایمیل مانند برنامهریزی جلسات، سازماندهی و اولویتبندی ایمیلها و پیشنویس پاسخها هدایت کنند. در زمان عرضه، Gmail و Outlook تنها سرویسگیرندههای ایمیل پشتیبانیشده هستند.
دستیار ایمیل فقط برای اعضای طرح گرانقیمت Max شرکت، که 200 دلار در ماه هزینه دارد، در دسترس است. Perplexity اضافه کرد این گزینه اشتراک گرانقیمت را در ماه جولای اضافه کرد. پس از اینکه یک کاربر Max برای این ویژگی ثبتنام کرد، میتواند به آدرس ایمیل دستیار Perplexity نامه بنویسد تا به قابلیتهای آن دسترسی پیدا کند. اگرچه این شرکت تأکید کرد که دستیار هوش مصنوعی بر روی ایمیلهای کاربر آموزش نمیبیند، اما هنگام پیشنویس پاسخها، سبک نوشتاری آنها را اتخاذ میکند. این ویژگی از امروز در دسترس است.