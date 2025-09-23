دیوان عالی کشور به پرونده ربکا اسلاتر، کمیسر سابق FTC، رسیدگی خواهد کرد

دیوان عالی کشور با رای 6 به 3 به نفع رسیدگی به دادخواستی که توسط یکی از اعضای سابق کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده مطرح شده بود، رای داد، CNBC گزارش می دهد. دموکرات ها ربکا کلی اسلاتر و آلوارو بدویا در ماه مارس توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ از سمت خود به عنوان کمیسر در FTC اخراج شدند. همانطور که در مورد چندین اقدام دولت ترامپ برای حذف منتقدان احتمالی از نقش خود در خدمات کشوری، این دو نفر گفتند که اخراج آنها غیرقانونی بوده است.

دوره تصدی کمیسرها ممکن است فقط به خاطر علت موجه تحت قانونی که برای محافظت از FTC به عنوان یک آژانس مستقل طراحی شده است، به پایان برسد. همچنین، FTC مجاز نیست بیش از سه کمیسر از یک حزب سیاسی داشته باشد، به این معنی که اسلاتر و بدویا هر دو نمی توانند با اعضای جمهوری خواه اضافی جایگزین شوند.

در ماه ژوئیه، قاضی منطقه ای ایالات متحده، لورن علی خان، به نفع اسلاتر رای داد، که با یک دادخواست برای اعتراض به اخراج خود پیش رفت، و دادگاه استیناف فدرال در ماه سپتامبر او را به FTC بازگرداند. با این حال، امروز، دیوان عالی کشور حکم داد که ممکن است اخراج او تا زمان بررسی پرونده‌اش پابرجا بماند.