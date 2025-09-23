اینکه EventVPN چقدر با سایر VPN های رایگان متفاوت است

EventVPN، یک VPN پولی رایگان جدید که توسط همان تیم و با همان زیرساخت ExpressVPN ساخته شده است، در 18 سپتامبر برای iOS و macOS راه اندازی شد. این برنامه با پهنای باند رایگان نامحدود ارائه می شود، یک نادر بودن نسبی در میان VPN های رایگان، و سوئیچ kill و پروتکل WireGuard پساکوانتومی ExpressVPN را به همراه دارد. کاربران رایگان 35 مکان سرور و یک اتصال دستگاه دریافت می کنند، در حالی که کاربران پولی 125 مکان و هشت اتصال همزمان دریافت می کنند.

EventVPN اولین VPN رایگان نیست که واقعاً هدف آن اطمینان از حریم خصوصی کاربر است - نسخه رایگان Proton VPN نیز ایمن است، و همچنین چند مورد دیگر در لیست بهترین VPN ما مانند hide.me و Windscribe وجود دارند. با این حال، ExpressVPN اشتباه نمی‌گوید که VPNهای رایگان اغلب منافع کاربران خود را در نظر نمی‌گیرند. اطلاعیه EventVPN یک سؤال بزرگ برای من ایجاد کرد: چه کاری انجام می‌دهد تا ایمن‌تر، خصوصی‌تر و/یا بهتر از سایر گزینه‌های رایگان باشد؟

جالب‌ترین ویژگی EventVPN - و ویژگی‌ای که در حال حاضر نمی‌توانم آن را در هیچ VPN رایگان دیگری پیدا کنم - این است که هیچ بک‌اند داده کاربری ندارد. از اعتبارسنجی Apple ID برای مدیریت حساب‌ها و توکن‌های اتصال بدون ذخیره هیچ اطلاعاتی استفاده می‌کند. این موضوع تفاوت زیادی در امنیت ایجاد نمی کند (اپل نیز در برابر نشت اطلاعات مصون نیست)، اما از نظر تئوری فروش اطلاعات کاربر توسط EventVPN را غیرممکن می کند.

البته، یک خط‌مشی واضح حفظ حریم خصوصی که EventVPN به آن پایبند باشد، همین کار را انجام می‌دهد. اما درست مانند سرورهای فقط رم که به‌طور خودکار گزارش‌های فعالیت کاربر را حذف می‌کنند، همیشه خوب است که گزینه‌ای غیر از اعتماد به ارائه‌دهنده VPN برای حفظ قول خود داشته باشید. و منصفانه باشیم، ExpressVPN یک سیاست حفظ حریم خصوصی واضح دارد که به آن پایبند است، بنابراین دلیل خوبی وجود دارد که باور کنیم EventVPN نیز همین کار را برای سیاست خود انجام خواهد داد.

البته، یک هزینه ناخوشایند برای آن حریم خصوصی نسبی وجود دارد: طرح رایگان EventVPN از شما می‌خواهد که تبلیغات تماشا کنید. وقتی به طور خلاصه آن را آزمایش کردم، هر بار که متصل می‌شدم و هر بار که قطع می‌شدم، یک تبلیغ 30 ثانیه‌ای به من نشان داده می‌شد. تماشای تبلیغات برای سرویسی که دارای یک سطح پولی نیز هست (9.99 دلار در ماه یا 69.99 دلار برای یک سال) توهین‌آمیز است، زیرا من قبلاً سه VPN رایگان دیگر را نام برده‌ام که به همان اندازه خوب هستند و اصلاً تبلیغات نشان نمی‌دهند. حداقل EventVPN تبلیغات را ناشناس می‌کند و به جای هرگونه اطلاعات واقعی در مورد شما، یک شناسه ماسک‌دار به تبلیغ‌کنندگان نشان می‌دهد.

به طور خلاصه، EventVPN بسیار بهتر از VPN های رایگانی است که شما را به محصول تبدیل می کنند، اما تبلیغات آن، آن را یک قدم از ProtonVPN، hide.me، Windscribe و حتی TunnelBear عقب می اندازد. اگر ExpressVPN همیشه برای شما بسیار بهتر از هر ارائه دهنده دیگری کار کرده است، ممکن است استفاده از EventVPN به عنوان یک سرویس رایگان پشتیبان ارزشمند باشد. در غیر این صورت، گزینه های بهتری وجود دارد.