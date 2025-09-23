تخفیف 20 درصدی استیم دک LCD در حال حاضر

فروش‌های فصلی استیم معمولاً اوج لحظات برای افزودن نرم‌افزار جدید به کتابخانه شما هستند، اما در حال حاضر، Valve یک تخفیف سخت‌افزاری قابل توجه ارائه می‌دهد. مدل مبتدی استیم دک در حال حاضر با 20 درصد تخفیف نسبت به برچسب قیمت معمول 399 دلاری خود به فروش می رسد. این بدان معنی است که شما می توانید کنسول بازی دستی با صفحه نمایش LCD و 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی را با قیمت 319 دلار بخرید. Steam برای این پیشنهاد پایانی تعیین نکرده است، بنابراین اگر می خواهید در این فروش خاص شرکت کنید، ممکن است ارزشش را داشته باشد که سریع عمل کنید.

استیم دک همچنان انتخاب اصلی برای اکثر گیمرهای رایانه شخصی است که یک دستگاه دستی می خواهند. تعادل آن بین قدرت، قابلیت حمل و قیمت آن را به یکی از توصیه های برتر ما تبدیل کرده است، حتی سه سال پس از اولین عرضه محصول. اما قبل از اینکه این را به سبد خرید خود اضافه کنید، به خاطر داشته باشید که این تکرار در مقایسه با استیم دک های سطح بالاتر محدودیت هایی دارد. صفحه نمایش LCD مشکی های واقعی گزینه OLED را ندارد و بازیکنان جدی ممکن است خیلی سریع با محدودیت های ذخیره سازی این مدل مواجه شوند. اما اگر در مورد استیم دک کنجکاو بوده اید و به دنبال داشتن یک کتابخانه کامل از دانلودهای بزرگ AAA به طور همزمان نیستید، این زمان خوبی برای خرید یکی از آنهاست. به غیر از این، با 80 دلاری که پس انداز خواهید کرد، می توانید یک نسخه از بازی های مستقل محبوب فعلی Hollow Knight: Silksong و Hades II را نیز تهیه کنید و هنوز پول باقی مانده داشته باشید.

