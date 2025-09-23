فیسبوک دیتینگ (Facebook Dating) دو ابزار هوش مصنوعی جدید اضافه کرده است، زیرا به وضوح یک مدل زبانی بزرگ همان چیزی است که در جستجوی عشق و همراهی گم شده بود. این پلتفرم رسانه اجتماعی یک چتبات به نام دستیار دوستیابی معرفی کرده است که میتواند به یافتن قرارهای احتمالی بر اساس علایق کاربر کمک کند. در وبلاگ پست اعلام این ویژگیها، مثال ارائه شده توسط متا این بود: "یک دختر بروکلینی در حوزه فناوری برای من پیدا کن." این چتبات همچنین میتواند "ایدههای قرار ملاقات ارائه دهد یا به شما کمک کند نمایه خود را ارتقا دهید." دستیار دوستیابی شروع به عرضه تدریجی به تب Matches برای کاربران در ایالات متحده و کانادا خواهد کرد. و مطمئناً همه از آن به شکلی بالغ، مسئولانه و به هیچ وجه ترسناک استفاده خواهند کرد.
افزودنی هوش مصنوعی دیگر Meet Cute است که از یک "الگوریتم تطبیق شخصیسازیشده" برای ارائه یک کاندیدای غافلگیرکننده استفاده میکند که تشخیص میدهد ممکن است شما آن را دوست داشته باشید. در پست وبلاگ هیچ توضیحی در مورد نحوه ارزیابی قرارهای احتمالی توسط الگوریتم متا وجود ندارد. اگر نمیخواهید ببینید که هوش مصنوعی متا چه کسی را به عنوان یک مسابقه سازگار در هر هفته فکر میکند، میتوانید در هر زمان از Meet Cute انصراف دهید. هدف هر دوی این ویژگیها مبارزه با "خستگی سوایپ" است، بنابراین اگر شما 1) از فیسبوک استفاده میکنید، 2) از فیسبوک دیتینگ استفاده میکنید، و 3) واقعاً از سوایپ کردن خسته شدهاید، شاید این راهحلی باشد که به آن نیاز دارید.