قمار بزرگ زاکربرگ؛ سرمایه‌گذاری متا در هوش مصنوعی با ریسک حباب ادامه می‌یابد

زاکربرگ در این گفتگوی پادکستی، شباهت‌هایی میان ساخت‌وساز بیش از حد زیرساخت‌های هوش مصنوعی و حباب‌های تاریخی مانند رونق خطوط راه‌آهن و حباب دات‌کام ترسیم کرد. او گفت: «بر اساس تجربه‌ی توسعه‌ی زیرساخت‌ها در گذشته و چگونگی منجر شدن آن‌ها به حباب‌های اقتصادی، فکر می‌کنم قطعاً این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی در اینجا نیز رخ دهد». با این حال، مدیر متا استدلال کرد که غفلت از لحظه‌ی ظهور ابرهوش می‌تواند فاجعه‌بار باشد. او توضیح داد: «اگر شما زیرساخت‌ها را به کندی بسازید و ابرهوش در سه سال آینده ممکن شود، در حالی که شما با فرض پنج ساله برنامه‌ریزی کرده‌اید، از جایگاه خود در مهم‌ترین فناوری تاریخ که امکان خلق محصولات، نوآوری‌ها و ارزش‌آفرینی جدید را فراهم می‌کند، خارج خواهید شد».

تعهد 600 میلیارد دلاری متا که اوایل این ماه در یک ضیافت شام در کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ و دیگر مدیران فناوری اعلام شد، کلیه‌ی هزینه‌های ساخت مراکز داده در آمریکا و عملیات تجاری پشتیبان آن را تا سال 2028 پوشش می‌دهد. سوزان لی، مدیر مالی متا، تصریح کرد که این رقم «سقف کلی» برنامه‌های سرمایه‌گذاری داخلی شرکت، شامل زیرساخت و نیروی انسانی، را نشان می‌دهد. در بخش دیگری از این گفتگو، زاکربرگ جزئیات جدیدی از آزمایشگاه ابرهوش متا را فاش کرد. این تیم نخبه که بین 50 تا 100 پژوهشگر دارد، با ساختاری «بسیار مسطح» و بدون ضرب‌الاجل‌های از بالا به پایین فعالیت می‌کند. او این پروژه را به «یک پروژه‌ی علمی گروهی» تشبیه کرد که در آن زمان اتمام کار مشخص نیست. متا برای جذب استعدادهای برتر، بسته‌های حقوقی چند میلیون دلاری ارائه کرده و پژوهشگرانی را از شرکت‌های رقیب مانند OpenAI، گوگل دیپ‌مایند و آنتروپیک به خدمت گرفته است.

