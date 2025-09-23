قیمت شیائومی 15T و 15T پرو قبل از رونمایی فاش شد

جزئیات مربوط به قیمتگذاری این محصولات نیز پیش از رونمایی فاش شده است. بر اساس این گمانهزنیها، قیمت گوشی شیائومی 15T با پیکربندی شامل 12 گیگابایت حافظه رم و 256 گیگابایت فضای ذخیرهسازی، حدود 649 یورو (معادل 762 دلار) تعیین خواهد شد. نسخه پیشرفتهتر، یعنی شیائومی 15T پرو، با همین مشخصات حافظه، با برچسب قیمتی حدود 799 یورو (معادل 938 دلار) به فروش خواهد رسید. این استراتژی قیمتگذاری نشان میدهد که شیائومی بار دیگر قصد دارد محصولاتی با مشخصات نزدیک به پرچمداران را با قیمتی رقابتی عرضه کند و این مدلها را به گزینهای جذاب برای کسب عنوان بهترین گوشی شیائومی در رده خود تبدیل نماید.
در بخش لوازم جانبی، تبلت ردمی پد 2 پرو با 6 گیگابایت رم و 128 گیگابایت حافظه داخلی، قیمتی در حدود 349 یورو (409 دلار) خواهد داشت. ساعت هوشمند شیائومی واچ S4 بسته به نوع بند انتخابی، با قیمتهای 149، 169 یا 219 یورو (بین 175 تا 257 دلار) عرضه میشود. در نهایت، هدفون OpenWear Stereo Pro با قیمت 149 یورو (175 دلار) در دسترس خریداران قرار خواهد گرفت.
از نظر نرمافزاری، گفته میشود هر دو گوشی سری 15T با سیستمعامل اندروید 15 به بازار عرضه میشوند. این در حالی است که شیائومی در حال جذب کاربر آزمایشی برای اندروید 16 است، اما ظاهراً این نسخه برای عرضه همزمان با این گوشیها آماده نخواهد بود. نکته قابل توجه، زمانبندی این رونمایی است که تنها چند روز پیش از معرفی پرچمداران اصلی سری 17 در چین صورت میگیرد. این همپوشانی زمانی، به همراه استفاده از تراشه پرچمدار نسل قبلی دیمنسیتی، ممکن است به صورت بالقوه بر میزان فروش سری 15T تأثیر منفی بگذارد.
