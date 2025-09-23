پیچیدگی‌های فنی دردسرساز شد؛ رونمایی از گوشی تاشو سه‌تکه سامسونگ به تعویق افتاد

بر اساس گزارش وب‌سایت «ETNews»، سامسونگ خود را برای معرفی هدست XR با نام رمز «Project Moohan» در تاریخ 21 اکتبر (29 مهر) آماده می‌کند. این دستگاه ورود رسمی سامسونگ به بازار رقابتی واقعیت ترکیبی را رقم خواهد زد و از ویژگی‌های برجسته‌ای مانند کنترل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، ردیابی پیشرفته چشم و دست و همچنین پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از اپلیکیشن‌های اندروید بهره می‌برد. قدرت پردازشی این هدست توسط تراشه «Snapdragon XR2+ Gen 2» کوالکام تأمین می‌شود و نمایشگر با وضوح بالای آن، این محصول را به رقیبی جدی برای سری «Meta Quest» و «Vision Pro» اپل تبدیل می‌کند.

با این حال، طبق گزارش‌ها، رونمایی از گوشی تاشو سه‌تکه سامسونگ به تعویق افتاده است. این دستگاه که از مکانیزم تاشوندگی به سمت داخل بهره می‌برد، قرار بود هم‌زمان با هدست واقعیت ترکیبی معرفی شود. گفته می‌شود سامسونگ عرضه آن را تا اواخر ماه نوامبر به تعویق انداخته تا زمان بیشتری برای بررسی‌های نهایی کیفیت محصول در اختیار داشته باشد و در عین حال، بین رونمایی از محصولات بزرگ خود فاصله زمانی ایجاد کند. این استراتژی به سامسونگ اجازه می‌دهد تا هر محصول به‌طور مستقل در کانون توجه قرار گیرد.

سامسونگ پیش از این با سری «Galaxy Z Fold» رهبری خود را در بازار گوشی‌های تاشوی کتابی تثبیت کرده است، اما تولید یک دستگاه سه‌تکه جهشی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر محسوب می‌شود. این دستگاه می‌تواند با نمایشگر وسیع‌تر خود، استانداردهای جدیدی را تعریف کند و به‌عنوان بهترین گوشی سامسونگ از نظر نوآوری شناخته شود. با جدا کردن زمان رونمایی‌ها، این شرکت اطمینان حاصل می‌کند که هیجان پیرامون هدست XR، معرفی این گوشی انقلابی را تحت‌الشعاع قرار ندهد. این تأخیر اگرچه ممکن است صبر طرفداران را بیازماید، اما نشان می‌دهد که سامسونگ ایمنی و کیفیت را در اولویت قرار داده و قصد دارد سال را با دو محصول قدرتمند به پایان برساند.

منبع: GizmoChina

