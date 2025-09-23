نکته قابل توجه این است که هواوی با وجود تحریمهای شدید ایالات متحده که دسترسی این شرکت به نیمههادیهای پیشرفته را مسدود کرده، در بیانیه مطبوعاتی خود ادعا کرده است که سوپرپادهای اطلس 950 و 960 قدرتمندترین نمونهها در جهان خواهند بود و این جایگاه را برای سالهای متمادی حفظ خواهند کرد. هواوی این نتیجهگیری را پس از بررسی نقشه راه محصولات رقبای خود اعلام کرده است. این شرکت همچنین قصد دارد دهها مورد از این سوپرپادها را به یکدیگر متصل کرده و قدرتمندترین «ابرخوشهها» (SuperClusters) را در سطح جهان ایجاد کند.
این سوپرپادهای قدرتمند مبتنی بر نسل جدید تراشههای شتابدهنده هوش مصنوعی سری Ascend هواوی خواهند بود که طی سه سال آینده عرضه میشوند. سوپرپادهای اطلس 950 و 960 به ترتیب از تراشههای Ascend 950 و 960 بهره خواهند برد که برای عرضه در سالهای 2026 و 2027 برنامهریزی شدهاند. همچنین، احتمالاً در سال 2028 شاهد عرضه تراشه Ascend 970 خواهیم بود. سری Ascend عمدتاً در خارج از چین در دسترس نیست، در حالی که شتابدهندههای محبوب انویدیا در سراسر جهان فروخته میشوند اما با محدودیتهای صادراتی شدیدی در کشورهایی مانند چین مواجه هستند.
اریک شو، رئیس دورهای هواوی، در این کنفرانس گفت: «استراتژی ما ایجاد یک معماری محاسباتی جدید و توسعه سوپرپادها و ابرخوشههای محاسباتی برای تأمین پایدار تقاضای بلندمدت برای قدرت پردازشی است». چارلی دای، تحلیلگر فناوری در موسسه Forrester Research، این اقدام را یک «نقطه عطف مهم» خواند که نشاندهنده تلاش قویتر هواوی به سمت خوداتکایی و تابآوری در برابر محدودیتهای صادراتی است. این شرکت با توسعه سیستمعامل هارمونی و تولید تراشههای 7 نانومتری توسط SMIC، پیش از این نیز توانایی خود برای دور زدن محدودیتها را ثابت کرده است.
منبع: PhoneArena
