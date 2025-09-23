هدفون‌های Beo Grace از Bang & Olufsen برای شما ۱۵۰۰ دلار هزینه خواهند داشت

Bang & Olufsen یک جفت هدفون جدید را عرضه کرده است که می تواند بیشتر از تلفن یا لپ تاپ شما هزینه داشته باشد. Beo Grace، همانطور که این مدل نامیده می شود، بسته به اینکه در کجا هستید، 1500 دلار، 1000 پوند یا 1200 یورو برای شما هزینه خواهد داشت. این دستگاه دارای یک پوشش آلومینیومی نقره ای با روکش مرواریدی است که می توانید آن را با یک کیف چرمی سفارشی محافظت کنید، اگرچه این لوازم جانبی 400 دلار دیگر برای شما هزینه خواهد داشت. این شرکت می گوید Beo Grace "از ظرافت جواهرات ظریف الهام گرفته شده است"، با ساقه های آلومینیومی که از هدفون های نمادین A8 آن بازسازی شده اند. Bang & Olufsen's A8 هم ساقه هایی از جنس فلز داشت، اما آنها به قلاب های گوش تبدیل می شوند که تناسب محکم تر و ایمن تری را ممکن می سازند.

این سازنده صوتی توضیح می دهد که این هدفون ها "از اصول آکوستیک" هدفون های 2200 دلاری Beoplay H100 الهام گرفته شده اند. Beo Grace دارای Spatial Audio است و برای Dolby Atmos بهینه شده است، با فناوری Adaptive Active Noise Cancellation که "چهار برابر موثرتر" از بهترین هدفون های قبلی این سازنده است. به طور خاص، فناوری ANC آن توسط شش میکروفون درجه استودیویی تغذیه می شود و می تواند خود را در زمان واقعی، بر اساس نویز محیط، تنظیم کند. این مدل دارای کنترل‌های لمسی است، به طوری که هر بار فشار دادن برای مکث، پخش یا رد کردن "واضح، سنجیده و رضایت‌بخش" است، اما می‌توانید صدا را با ضربه زدن ساده تنظیم کنید. وقتی صحبت از عمر باتری به میان می آید، Beo Grace می تواند تا 4.5 ساعت گوش دادن با ANC و تا 17 ساعت با قاب شارژ دوام بیاورد.

Beo Grace اکنون از وب سایت Bang & Olufsen برای پیش‌سفارش در دسترس است و در 17 نوامبر به طور گسترده در دسترس خواهد بود. این مدل دارای یک ضمانت سه ساله است، بنابراین حداقل می دانید که اگر هدفون های 1500 دلاری شما در آینده نزدیک خراب شوند، شرکت آن را تعمیر می کند.