صبح بعد: ایالات متحده و چین توافق کردند که بر سر یک معامله تیک تاک توافق کنند

پس از اعلام ممنوعیت تیک تاک که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ از بین رفت، ایده قفل کردن تیک تاک در سراسر ایالات متحده زمانی که او برای دومین دوره ریاست جمهوری بازگشت، دوباره روی میز بود.

اکنون، پس از کشمکش های زیاد، کارولین لیویت، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، گفت یک معامله تیک تاک انتظار می رود "در روزهای آینده" امضا شود. این به دنبال انتشار به روزرسانی توسط دونالد ترامپ در روز جمعه است که کمی در روشن کردن ماهیت واقعی این معامله کمک کرد.

ترامپ گفت که هر دو طرف "در مورد" تصویب معامله تیک تاک "پیشرفت کرده اند" و اینکه او "از تصویب تیک تاک قدردانی می کند". ترامپ همچنین به گزارشگران در دفتر بیضی گفت: "او معامله تیک تاک را تأیید کرد". رویترز.

در جریان حضور در برنامه "شنبه در آمریکا" از فاکس نیوز در روز بعد، لیویت اضافه کرد که این معامله به این معنی است که "تیک تاک در ایالات متحده در مالکیت اکثریت آمریکایی ها خواهد بود." او افزود: "اکنون فقط باید این معامله امضا شود و تیم رئیس جمهور با همتایان چینی خود در حال تلاش برای انجام این کار هستند."

طبق گزارش ها، شرایط پیشنهادی شامل یک برنامه کاملاً جدید برای کاربران آمریکایی تیک تاک است که به استفاده از فناوری ByteDance برای الگوریتم خود، کنترل سرمایه گذاران ایالات متحده و یک سود چند میلیارد دلاری برای دولت ترامپ ادامه می دهد. اما چند روز بعد، هنوز هیچ چیز رسمی نیست.

اخبار مهمی که ممکن است از دست داده باشید

استیم دک LCD در حال حاضر 20 درصد تخفیف دارد

فرودگر قمری اسپیس ایکس ممکن است برای ماموریت برنامه ریزی شده در سال 2027 به ماه "سال ها تاخیر" داشته باشد

مرور کلی بررسی Engadget: همه بررسی های آیفون 17 و سایر دستگاه های اپل

iFixit می گوید آیفون ایر قابلیت تعمیر را فدای نازکی نمی کند

با یک فرآیند ساده برای تعویض باتری ها.

آیفون ایر جدید در بررسی iFixit نمره موقت 7 از 10 را دریافت کرد. همانطور که در بررسی شرکت تعمیرات دیده می شود، باتری آیفون ایر به راحتی قابل تعویض است، دارای یک پورت USB-C ماژولار است و با راهنماهای تعمیرات روز اول کار می کند. اپل همان طراحی باتری معرفی شده با مجموعه آیفون 16 را حفظ کرد، که برای حذف آسان تر و بالینی تر، به یک چسب باتری الکتریکی تبدیل شد. اوه، یک یافته جالب دیگر: iFixit متوجه شد که باتری آیفون ایر همان سلولی است که در لوازم جانبی باتری MagSafe همراه آن یافت می شود. iFixit آن را به "لاستیک زاپاس" تشبیه کرد.

تریلر جدید فیلم The Mandalorian and Grogu از دیزنی را تماشا کنید

اکنون صورتحساب مضاعف.

فیلم The Mandalorian and Grogu دنباله ای بر رویدادهای مجموعه دیزنی پلاس The Mandalorian — نمایشی که توسط جان فاورو کارگردانی شده است — و سقوط امپراتوری در بازگشت جدای است. قرار است در 22 می 2026 وارد سینماها شود. به نظر می رسد که تریلر بازیگوشی The Mandalorian را حفظ خواهد کرد. در طول تیزر کوتاه، گروگو از نیرو استفاده می کند تا سعی کند یک میان وعده از شخصیت سیگورنی ویور بدزدد، اما از او دریغ می شود. بیچاره گروگو.

گزارش شده است که برخی از مدل های آیفون 17 مستعد خراش های بسیار قابل مشاهده هستند

ممکن است به دلیل لبه های چشم نواز واحد دوربین باشد.

مراقب باشید، ممکن است مدل های آیفون 17 مستعد خراش وجود داشته باشد. بر اساس گزارش بلومبرگ، کسانی که آخرین آیفون را در فروشگاه به نمایش گذاشته اند، متوجه شده اند که آیفون 17 پرو در رنگ آبی تیره و آیفون ایر در مدل های مشکی فضایی در حال حاضر دارای خراش ها و ساییدگی های بسیار قابل توجهی هستند. در یک ویدیو توسط JerryRigEverything، این یوتیوبر مدل های آیفون 17 را با تیغ، سکه و کلید آزمایش می کند. این ویدیو لبه های محفظه دوربین پشتی آیفون 17 پرو را به عنوان مستعد خراشیدگی نشان می دهد، زیرا لایه اکسید آلومینیوم رنگی ناشی از فرآیند آندایزاسیون تمایلی به چسبیدن به گوشه های تیز ندارد.

