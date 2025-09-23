بررسی DJI Osmo Nano: ویدئوی با کیفیت بالا در یک دوربین اکشن واقعاً کوچک

DJI ممکن است یک شرکت نوآور باشد، اما در دنیای دوربینهای اکشن از رقیب خود Insta360 عقب مانده است. یک مثال عالی از این موضوع، جدیدترین محصول آن، Osmo Nano (۲۹۹ دلار) است. این محصول مسیری را دنبال میکند که Insta360 با دوربینهای کوچک Go Ultra و Go 3S خود هموار کرده است، که به شما اجازه میدهد دوربین را از نمایشگر جدا کنید تا با کمترین وزن ممکن فیلمبرداری کنید. مانند آنها، دوربین کوچک Nano میتواند از صفحه جدا شده و به راحتی برای ضبط فعالیتهایی از ورزشهای آبی شدید گرفته تا ویدیوهای دوربین گربهای استفاده شود.
Osmo Nano کاملاً کپیبرداری از رقیب خود نیست. به جای قرار دادن دوربین در محفظه صفحه نمایش تاشو مانند Go Ultra، صفحه نمایش Nano به صورت مغناطیسی به پایین دوربین متصل میشود تا بتوانید آن را به سمت جلو برای ثبت اکشن یا به عقب برای وبلاگنویسی قرار دهید. در حالی که هنوز در برخی زمینهها از رقیب خود عقبتر است، DJI Osmo Nano به لطف کیفیت ویدئویی عالی، اولین تلاش موفقیتآمیز برای یک دوربین مینیاتوری است.
اندازه کوچک طراحی شده برای فعالیتهای روزانه
Nano با دوربین جداشدنی سبک وزن خود که میتواند به سر شما متصل شود یا مانند یک آویز روی بدن شما پوشیده شود، میتواند در فعالیتهای روزمره مانند پیادهروی یا شنا استفاده شود - دومی به لطف رتبه ضد آب 33 فوت (10 متر) امکانپذیر است. همچنین به اندازه کافی کوچک است که به کودکان و حیوانات خانگی متصل شود تا یک مجله تصویری از فعالیتهای آنها ایجاد شود. در عین حال، هنگامی که به Vision Dock که صفحه نمایش را در خود جای میدهد متصل میشود، Nano مانند یک دوربین اکشن معمولی عمل میکند.
با در نظر گرفتن این موضوع، اندازه کلیدی است. دوربین Osmo Nano از پلاستیک نیمهشفاف سبک وزن ساخته شده و وزن آن به تنهایی تنها 1.83 اونس (52 گرم) است. این تقریباً مشابه Insta360 Go Ultra است، اما کمی سنگینتر از Go 3S. شکل کپسولمانند آن شبیه به Go 3S است (اما کمی بزرگتر)، در حالی که Go Ultra گردتر است. همه اینها به این معنی است که Nano در مقایسه با GoPro Hero 13 یا DJI Action 5 Pro فوقالعاده کوچک و سبک است - هنگام استفاده از هدبند جدید، به سختی آن را احساس کردم.
آنها به دو روش به هم متصل میشوند، با صفحه نمایش رو به جلو یا عقب، با استفاده از پایه مغناطیسی DJI که برای چند سال استفاده شده است. با هم 4.37 اونس وزن دارند که هنوز کمتر از یک دوربین اکشن معمولی است. Vision Dock میتواند دوربین را بدون اتصال، تا فاصله 33 فوتی به صورت بیسیم کنترل کند. این پایه همچنین به Nano اجازه میدهد تا به خانواده لوازم جانبی DJI، از جمله گیره کلاه و بند جدید متصل شود.
در طول آزمایشهای من، اتصال دوربین و ماژول در هر دو جهت به لطف آهنرباها و گیرهها آسان بود. با این حال، برای تغییر از وبلاگنویسی به نمای جلو، باید Vision Dock را جدا کرده و دوباره وصل کنید. سیستم Insta360 بهتر است، زیرا فقط با یک تلنگر صفحه نمایش X5 میتوان حالتها را تغییر داد.
تفاوت در اندازههای ماژول دوربین را میتوان با سنسورها توضیح داد. در حالی که Go 3S دارای یک سنسور کوچک 1/2.3 اینچی است، هر دو Nano و Go Ultra دارای سنسورهای بزرگتر 1/1.3 اینچی هستند که فضای بیشتری را اشغال میکنند اما در نور کم بهتر عمل میکنند. از نظر اپتیک، Nano از یک لنز زاویه فوق عریض با میدان دید 143 درجه استفاده میکند و به شما این امکان را میدهد که بین ویدئوی فوق عریض و بدون اعوجاج (مربع) جابجا شوید. Go Ultra کمی عریضتر و 156 درجه است، در حالی که FOV Go 3S 125 درجه است. من میدان دید Nano را یک مصالحه ایدهآل بین این دو یافتم.
کنترلها و ویژگیها
تنها کنترل فیزیکی روی Nano دکمه ضبط/روشن است، و Vision Dock بقیه موارد را در خود جای داده است. اقدامات معمول کشیدن و ضربه زدن روی صفحه نمایش DJI برای انتخاب مواردی مانند کنترل صوتی و روشنایی صفحه نمایش، همراه با وضوح ویدئو، نرخ فریم، تثبیت کننده RockSteady و ضبط D-LogM استفاده میشوند. هنگامی که به کشیدن و ضربه زدن روی چنین صفحه نمایش کوچکی عادت کردید، این منوها پاسخگو هستند و به شما امکان میدهند تنظیمات را به سرعت تغییر دهید. با این حال، پیمایش به طور خاص شهودی نیست، بنابراین تنظیمات نیاز به کمی زمان برای یادگیری دارند.
مانند سایر محصولات اخیر DJI، Osmo Nano دارای حافظه داخلی سخاوتمندانه، با گزینههای 64 گیگابایت (انتقال با سرعت 400 مگابایت بر ثانیه) و 128 گیگابایت (با سرعت 600 مگابایت بر ثانیه) است. توجه داشته باشید که این سرعتها بر کیفیت ویدئو تأثیری ندارند. آنها فقط نرخهایی هستند که میتوانید فیلمها را به رایانه شخصی خود منتقل کنید. این حافظه داخلی راحت است زیرا به این معنی است که نیازی به جستجو برای کارت microSD ندارید و بارگیری را سریعتر میکند. با این حال، داشتن یک اسلات microsSD نیز خوب است - Go Ultra فقط یک گزینه ذخیرهسازی microSD دارد، و Go 3S فقط حافظه داخلی دارد.
هر ماژول دارای باتری غیرقابل جابجایی خود با ظرفیتهای 530 میلی آمپر ساعت و 1300 میلی آمپر ساعت برای دوربین و Vision Dock است. طبق گفته DJI، اینها به ترتیب زمان کارکرد تا 90 دقیقه برای دوربین به تنهایی یا 200 دقیقه در صورت جفت شدن با ماژول صفحه نمایش را فراهم میکنند. در مقایسه، دوربین Insta360 Go Ultra میتواند 70 دقیقه یا حداکثر 200 دقیقه هنگام اتصال به نمایشگر کار کند.
توجه داشته باشید که این مشخصات فقط هنگام ضبط با کیفیت 1080p با نرخ 24p اعمال میشوند. هنگام فیلمبرداری با Nano در تنظیمات معمولتر 4K 60p، متوجه شدم که عمر باتری کمتر از نصف این مقدار است، حدود 35 دقیقه برای دوربین به تنهایی. با این حال، این مقدار هنگام استفاده از حالت استقامت DJI، با فعال بودن تثبیتکننده RockSteady اما خاموش بودن Wi-Fi، به 49 دقیقه افزایش یافت. همچنین متوجه شدم که وقتی با کیفیت 4K با نرخ 50p یا بالاتر فقط با دوربین فیلمبرداری کردم، پس از 20 دقیقه ضبط مداوم به دلیل گرمای بیش از حد خاموش شد.
دوربین Nano ورودی USB-C ندارد، بنابراین برای شارژ باید به ایستگاه داک متصل شود. با این حال، ایستگاه داک به تنهایی میتواند دوربین Nano را به سرعت تا 80 درصد باتری در 20 دقیقه شارژ کند. شارژ هر دو دستگاه با هم تا 80 درصد حدود 20 دقیقه و شارژ کامل 60 دقیقه طول میکشد - 20 دقیقه بیشتر از Go Ultra.
سایر ویژگیهای کلیدی شامل کنترل صدا و اشاره (ضربه زدن یا تکان دادن سر) برای شروع ضبط، تایملپس و Pre-Rec برای ذخیره فیلمهای گرفته شده درست قبل از فشار دادن دکمه ضبط است. Insta360 Go 3S دارای چند ویژگی است که در Nano یافت نمیشوند، یعنی Find Me برای آیفون در صورت گم شدن و پشتیبانی از Dolby Vision HDR.
Nano همچنین میتواند با استفاده از برنامه تلفن هوشمند DJI Mimo کنترل شود، اگرچه کنترل از راه دور Vision Dock بیشتر اوقات این کار را غیرضروری میکند. این برنامه همچنین به شما امکان میدهد ویدیو را ویرایش کنید، اما برنامه Studio Insta360 به لطف مجموعه ابزار ویرایش کاملتر و ماژول Shot Lab AI که به شما امکان میدهد برخی جلوههای جالب را با کمترین تلاش انجام دهید، برتر است. DJI قطعا در این زمینه از رقیب خود عقب است.
کیفیت ویدئو و تصویر
یکی از نکات اصلی فروش DJI Nano این است که ویدئوی با کیفیت بالا با نرخ فریم سریعتر از دوربینهای رقیب تولید میکند. میتوانید 4K را تا 60 فریم در ثانیه یا 120 فریم در ثانیه در حالت اسلوموشن ضبط کنید، در مقایسه با فقط 4K 30 فریم در ثانیه برای Go 3s. همچنین از ویدئوی 4:3 4K با سنسور کامل تا 50 فریم در ثانیه پشتیبانی میکند. Go Ultra حداکثر با 60 فریم در ثانیه در 16:9 4K و 30 فریم در ثانیه در 4:3 4K ارائه میشود.
به لطف سنسور بزرگ 1/1.3 اینچی، ویدئو در نور روز به طور مستقیم از دوربین روشن و واضح است. DJI عملکرد رنگ را در مقایسه با محصولات قدیمیتر خود بهبود بخشیده است، با رنگهایی که طبیعیتر هستند. در حالی که شارپسازی در مدلهایی مانند Action 5 بیش از حد تهاجمی بود (که باعث میشود ویدئو مصنوعی به نظر برسد) DJI آن را در Osmo Nano کاهش داده است. و اگر از برنامه پیشفرض خوشتان نمیآید، میتوانید آن را در تنظیمات تغییر دهید.
مانند Action 5 Pro، Nano میتواند ویدئو را با 10 بیت رنگ در هر دو حالت D-LogM و معمولی ضبط کند. دومی به کاربران دامنه دینامیکی اضافی را بدون نیاز به سر و کله زدن با تنظیمات پیچیده log میدهد. اولویت من هنوز این است که D-LogM را فیلمبرداری کنم و سپس LUT DJI را در پست اعمال کنم. این کار رنگهای طبیعیتری را به دست میدهد و به شما تا 13.5 استاپ دامنه دینامیکی در شرایط نوری چالشبرانگیز، مانند مسیرهای پوشیده از درخت در یک روز آفتابی میدهد.
سنسور بزرگتر همچنین باعث میشود Osmo Nano از Go 3S برتر و تقریباً برابر با Go Ultra Insta360 در نور کم باشد. وقتی از مناظر شهری شبانه و در بارهای سرپوشیده فیلمبرداری کردم، ویدئوی تمیز با نویز نسبتاً کم ارائه داد. برای شرایط نوری کمتر، هم Nano و هم Go Ultra دارای حالتهای فیلمبرداری شبانه به نام SuperNight و PureVideo هستند. هر دو به خوبی کار میکنند اگر دوربین را خیلی سریع حرکت ندهید، به این دلیل که چندین فریم را در یک فریم ترکیب میکنند. اگر دوربین را خیلی سریع حرکت میدادم، باعث تاری حرکت و مشکلات دیگر میشد. Insta360 Go Ultra در این مورد کمی بهتر است.
RockSteady 3.0 DJI لرزش دوربین را در شرایط فیلمبرداری معمولی روز کاهش میدهد، اگرچه کاملاً مطابق با الگوریتمهای هموارسازی زیرکانه GoPro نیست. وقتی آن را هنگام پیادهروی آزمایش کردم، تثبیتکننده در فیلمبرداری شبانه به دلیل سرعت شاتر پایینتر، کمی از هم پاشید و تاری و پیکسلسازی قابل توجهی در لرزشها و ضربهها ایجاد شد. برای جلوگیری از این امر، بهتر است سطح ISO و سرعت شاتر را به صورت دستی افزایش دهید. در همین حال، HorizonBalancing این شرکت به طور قابل اعتمادی کج شدن را تا 30 درجه تصحیح میکند تا ویدئو را در سطح نگه دارد.
مانند سایر دوربینهای اکشن اخیر DJI، Osmo Nano از طریق اتصال مستقیم اختصاصی OsmoAudio به Mic 2، Mic 3 و Mic Mini این شرکت متصل میشود. این اتصال با کیفیت بالاتر و قابل اعتمادتری نسبت به بلوتوث ارائه میدهد، در حالی که به شما امکان میدهد از دو میکروفون به طور همزمان برای مصاحبهها یا سناریوهای اکشن چند نفره استفاده کنید. Nano همچنین دارای میکروفونهای دوگانه داخلی برای ضبط استریو است، اما در آزمایشهای من، صدای نازک فقط برای صداهای محیط و نه صداها به اندازه کافی خوب بود.
جمع بندی
جالب است که تماشا کنیم DJI تلاش میکند تا برای یک بار هم که شده به یک شرکت دیگر برسد. DJI با Nano، به تجربه دوربین خود تکیه کرد و تا حد زیادی با رقیب اصلی خود از نظر کیفیت ویدئو مطابقت دارد یا از آن پیشی میگیرد. با این حال، این شرکت هنوز در چند زمینه، به ویژه برنامه ویرایش خود عقب مانده است - چیزی که برای بسیاری از سازندگان مهم است.
به نظر میرسد DJI از این موضوع آگاه است و Nano را بسیار ارزانتر از رقبای خود قیمتگذاری کرده است. در اروپا و بریتانیا، Nano برای بسته ترکیبی 64 گیگابایتی 279 یورو (239 پوند) و برای بسته ترکیبی 128 گیگابایتی 309 یورو (259 پوند) قیمت دارد که هر دو شامل Vision Dock، گیره کلاه مغناطیسی، بند مغناطیسی، کیف محافظ، کابل شارژ پرسرعت و پایه آداپتور توپ-اتصال مغناطیسی دو جهته هستند. این در مقایسه با 429 یورو برای Insta360 Go Ultra است که حافظه داخلی ندارد و لوازم جانبی کمتری را شامل میشود، و 400 یورو برای Go 3S با 128 گیگابایت حافظه داخلی.
مانند سایر محصولات اخیر DJI، Osmo Nano هنوز به طور رسمی به ایالات متحده نمیآید. با این حال، این شرکت به طور برجستهای آن را در سایت ایالات متحده خود نشان میدهد، بنابراین امید است که به زودی در آمازون و سایر سایتها به فروش برسد.