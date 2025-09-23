Palworld در حال دریافت یک اسپینآف است که هم دنج و هم وحشتناک به نظر میرسد - اوه، و پر از شخصیتهایی که دقیقاً شبیه پوکمون هستند. در Palworld: Palfarm، شما به جزایر پالپاگوس نقل مکان میکنید و یک مزرعه در کنار پالها ایجاد میکنید. این موجودات به کارهای مزرعه، آشپزی کمک میکنند و حتی میتوانند دوست شوند.
بر اساس اعلامیهای در استیم، "از طریق گفتگوهای روزانه، همکاری، یا دادن هدیه هر از گاهی، میتوانید به تدریج روابط خود را هم با پالها و هم با مردم جزیره عمیقتر کنید." Pocketpair، توسعهدهنده هر دو بازی، اضافه میکند که آنها حتی ممکن است نقش همسرساز را بازی کنند - یک تریلر کاملاً جدید پالها را نشان میدهد که در یک عروسی انسانی نقش ایفا میکنند. قابل توجه است که این بازی از چند نفره نیز پشتیبانی میکند.
با این حال، به نظر میرسد این بازی قطعاً فضایی از تاریکی دارد. برای شروع، این نکته در توضیحات وجود دارد: "… آیا یکی از پالهای شما کمکاری میکند؟ وقت آن است که لذت کار کردن را به آنها بیاموزید." دست کم، شوم. سپس "پالهای ناپسند" وجود دارند که سعی میکنند به مزرعه شما حمله کنند و باید در نبرد شکست داده شوند.
تاریکترین جنبه، یک بازار سیاه است که در آن اسلحه، در میان سایر اقلام مشکوک، فروخته میشود. اینکه برای چه چیزی به اسلحه در این بازی نیاز دارید چیزی است که میتوانید انتخاب کنید تا بفهمید، اما مطمئناً به نظر میرسد که جزایر پالپاگوس ترکیبی از مکانها هستند.
Palworld: Palfarm هنوز تاریخ انتشار مشخصی ندارد، اما میتوانید تریلر کامل را اکنون تماشا کنید.