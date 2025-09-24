قیمت شیائومی 15T و 15T پرو در ایران چقدر خواهد بود؟

نام گوشی قیمت دلاری قیمت در بازار ایران شیائومی 15T 762 دلار / 649 یورو 55 تا 65 شیائومی 15T پرو 938 دلار / 799 یورو 70 تا 85

شیائومی به‌زودی از دو گوشی جدید در سری 15T رونمایی خواهد کرد. در همین راستا قیمت‌های آن‌ها با توجه به اطلاعات فاش‌شده به‌طور تقریبی مشخص شده‌اند. گوشی شیائومی 15T با کانفیگ 12 گیگابایت رم و 256 گیگابایت فضای ذخیره‌سازی احتمالاً حدود 649 یورو (معادل 762 دلار) قیمت خواهد داشت. این مدل قرار است با سیستم‌عامل اندروید 15 و مشخصات فنی قوی، انتخابی جذاب برای علاقه‌مندان به گوشی‌های شبه‌پرچمدار باشد.

اما در مورد شیائومی 15T پرو، قیمت آن برای همین کانفیگ (12 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه داخلی) به‌طور تقریبی 799 یورو (معادل 938 دلار) پیش‌بینی شده است. این گوشی با سخت‌افزار به‌روزتر و ویژگی‌های پیشرفته‌تر نسبت به مدل معمولی به بازار عرضه می‌شود.

قیمت‌ شیائومی 15T و 15T پرو در بازار ایران

با توجه به وضعیت کنونی بازار، قیمت‌های گوشی‌های شیائومی 15T و 15T پرو در ایران تحت تاثیر نوسانات شدید ارز قرار خواهند گرفت. قیمت جهانی این گوشی‌ها به ترتیب 762 دلار برای شیائومی 15T و 938 دلار برای شیائومی 15T پرو است. اما در بازار ایران، قیمت این دو مدل به احتمال زیاد متفاوت خواهد بود.

در حال حاضر، گوشی شیائومی 14T در بازار ایران بین 46 تا 50 میلیون تومان قیمت دارد و شیائومی 14T پرو نیز در حدود 56 تا 78 میلیون تومان در دسترس است. با توجه به قیمت‌های کنونی و تغییرات سریع قیمت ارز، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت شیائومی 15T و 15T پرو در ایران به‌ترتیب حدود 55 تا 65 و 70 تا 85 میلیون تومان خواهد بود. البته این مقادیر ممکن است در آینده نزدیک به دلیل نوسانات بازار تغییر کنند.

شیائومی 15T و 15T پرو قرار است با به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری و ویژگی‌های جدیدی مانند اندروید 15 و احتمالا تراشه‌های قدرتمندتری نسبت به مدل‌های قبلی وارد بازار شوند، که می‌تواند تجربه کاربری جذابی را برای خریداران رقم بزند. البته با توجه به تاریخ معرفی پرچمداران سری 17 شیائومی در چین، باید دید که این گوشی‌ها چه تاثیری بر فروش سری‌های جدیدتر خواهند گذاشت.

