در یکی از مهمترین این بررسیها که توسط کانال یوتیوب XEETECHCARE انجام شده، آیفون ایر در آزمون عمر باتری در مقابل نزدیکترین رقیب خود، یعنی گلکسی S25 اج سامسونگ قرار گرفت. نتایج این مقایسه بسیار غافلگیرکننده بود؛ در حالی که پرچمدار سامسونگ به یک باتری 3,900 میلیآمپر ساعتی مجهز است که 24 درصد ظرفیت بیشتری نسبت به آیفون ایر دارد، این دستگاه اپل بود که با ثبت زمان 8 ساعت و 57 دقیقه، رقیب خود را با زمان 8 ساعت و 45 دقیقه پشت سر گذاشت. این پیروزی، هرچند با اختلاف 12 دقیقه، نشاندهندهی مهندسی برتر اپل در مدیریت مصرف انرژی و هماهنگی بینقص میان تراشه و سیستمعامل است.
نتایج این آزمون توسط منابع معتبر دیگری نیز تأیید شده است. وبسایت Tom’s Guide در بررسیهای خود به نتایج مشابهی دست یافت. در تست وبگردی مداوم، آیفون ایر با ثبت زمان 12 ساعت و 2 دقیقه، عملکرد بهتری نسبت به گلکسی S25 اج با زمان 11 ساعت و 48 دقیقه از خود نشان داد. این برتری در آزمون پخش ویدیو حتی چشمگیرتر بود؛ پس از پنج ساعت پخش مداوم، آیفون ایر همچنان 81 درصد از شارژ خود را حفظ کرده بود، در حالی که این رقم برای دستگاه سامسونگ تنها 67 درصد بود. این دادهها به وضوح نشان میدهد که برتری آیفون ایر یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه حاصل یک بهینهسازی عمیق و حسابشده است. در نهایت، بررسیهای داخلی نیز نشان میدهد که آیفون ایر در مقایسه با آیفون 17 استاندارد با باتری 3,692 میلیآمپر ساعتی، تنها 12 دقیقه شارژدهی کمتری دارد که این موضوع ارزش خرید آن را دوچندان میکند. برای یادآوری باید بگوییم قیمت آیفون ایر از 999 دلار شروع میشود.
