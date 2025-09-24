پایان تمام شایعات؛ تاریخ رونمایی رسمی سری شیائومی ۱۷ اعلام شد

این خانواده‌ی جدید شامل سه مدل خواهد بود: مدل استاندارد شیائومی 17، مدل شیائومی 17 پرو و قدرتمندترین عضو این سری، یعنی شیائومی 17 پرو مکس. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این محصولات، تجهیز آن‌ها به جدیدترین تراشه‌ی پرچمدار کوالکام است. این گوشی‌ها اولین محصولاتی در بازار خواهند بود که از پردازنده‌ی «اسنپدراگون 8 نسل 5 الیت» بهره می‌برند؛ تراشه‌ای که خود کوالکام نیز قرار است آن را امروز معرفی کند.

اگرچه شیائومی هنوز جزئیات فنی کاملی از سخت‌افزار این گوشی‌ها منتشر نکرده، اما با ارائه‌ی شعارهای تبلیغاتی، انتظارات را از آن‌ها بسیار بالا برده است. این شرکت مدل استاندارد شیائومی 17 را «قدرتمندترین پرچمدار استاندارد» خود تا به امروز می‌نامد. مدل 17 پرو نیز به‌عنوان «بهترین پرچمدار کامپکت با محوریت تصویربرداری» معرفی شده است. در نهایت، مدل 17 پرو مکس با عنوان «نقطه‌ی اوج فناوری تصویربرداری شیائومی» توصیف می‌شود که نشان‌دهنده‌ی تمرکز ویژه‌ی این شرکت بر قابلیت‌های دوربین است.

شایعات و گزارش‌ها، تصویری کلی از مشخصات احتمالی این دستگاه‌ها ارائه می‌دهند. انتظار می‌رود دو مدل شیائومی 17 و 17 پرو به نمایشگرهای 6.3 اینچی OLED با حاشیه‌های بسیار نازک مجهز شوند. مدل بزرگ‌تر، یعنی 17 پرو مکس، احتمالاً دارای یک صفحه‌نمایش 6.8 اینچی خواهد بود و گفته می‌شود هر سه پنل از وضوح 2K پشتیبانی می‌کنند. ویژگی منحصربه‌فردی که برای مدل‌های پرو و پرو مکس پیش‌بینی شده، تعبیه‌ی یک نمایشگر ثانویه در پنل پشتی است که برای نمایش اعلان‌ها، ساعت، تعاملات هوش مصنوعی و مدیریت چندوظیفگی کاربرد خواهد داشت.

در بخش باتری نیز بهبودهای چشمگیری دیده می‌شود. ظرفیت باتری مدل استاندارد 7,000 میلی‌آمپر ساعت و برای مدل پرو مکس تا 7,500 میلی‌آمپر ساعت گزارش شده است. حتی مدل کامپکت 17 پرو نیز به یک باتری 6,300 میلی‌آمپر ساعتی همراه با پشتیبانی از شارژ بی‌سیم مجهز خواهد شد. سیستم دوربین مدل‌های 17 پرو و پرو مکس شامل سه حسگر 50 مگاپیکسلی است که حسگر اصلی SmartSens 590، یک لنز اولتراواید و یک لنز تله‌فوتو پریسکوپی با قابلیت عکاسی ماکرو را در بر می‌گیرد. تمام مدل‌ها از بهینه‌سازی‌های تصویر لایکا بهره‌مند بوده و دوربین سلفی 50 مگاپیکسلی با فوکوس خودکار خواهند داشت.

