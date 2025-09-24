بر اساس نتایج منتشرشده توسط Xiaobai’s Tech Reviews در بنچمارک Geekbench، تراشهی A19 Pro در آزمون تکهستهای و چندهستهای به ترتیب امتیازهای 3,981 و 10,798 را کسب کرده است. در مقابل، تراشه A19 استاندارد به امتیازهای 3,852 و 10,072 دست یافته است. این اختلاف عملکرد در شرایط استفاده از خنککنندهی خارجی حتی بیشتر نیز میشود. در این حالت، A19 Pro امتیازهای 4,019 و 11,054 را ثبت میکند، در حالی که امتیازهای A19 به 3,849 و 10,307 میرسد. این اعداد نشاندهندهی یک اختلاف عملکرد حدوداً 6 درصدی در بخش CPU است که کارشناسان دلیل آن را احتمالاً وجود حافظهی پنهان (Cache) سطح سیستمی بیشتر در مدل پرو میدانند.
در بخش پردازندهی گرافیکی (GPU)، همانطور که انتظار میرفت، تفاوت عملکرد محسوستر است. تراشه A19 یک هستهی گرافیکی کمتر از نسخهی پرو دارد و این موضوع مستقیماً در نتایج بنچمارکها منعکس شده است. در آزمون WildLife Extreme از مجموعه 3DMark، تراشهی A19 Pro امتیاز 6,557 را به دست آورد، در حالی که امتیاز A19 برابر با 5,736 بود. این الگو در تست Solar Bay Extreme نیز تکرار شد و A19 Pro با امتیاز 2,411 در برابر امتیاز 2,112 مدل استاندارد قرار گرفت. در نهایت، در آزمون Steel Nomad Light، امتیازها به ترتیب 2,956 برای نسخهی پرو و 2,566 برای نسخهی استاندارد ثبت شد. در مجموع، این نتایج نشان میدهد که A19 Pro در پردازش گرافیکی حدود 15 درصد از برادر کوچکتر خود قویتر است. با این حال، نکتهی حائز اهمیت این است که تراشه A19 همچنان در پردازش گرافیکی بیش از 20 درصد از A18 Pro، یعنی تراشهی پرچمدار نسل قبل، عملکرد بهتری ارائه میدهد. برای یادآوری باید بگوییم قیمت آیفون 17 از 799 دلار آغاز میشود و برای خرید آیفون 17 پرو مکس باید حداقل 1199 دلار بپردازید.
