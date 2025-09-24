طبق این گزارش، مدل استاندارد شیائومی 17 به یک باتری عظیم ۷۰۰۰ میلیآمپر ساعتی مجهز خواهد شد. این رقم یک جهش بسیار بزرگ نسبت به باتری ۵۴۰۰ میلیآمپر ساعتی بهکاررفته در نسخهی چینی شیائومی ۱۵ محسوب میشود و میتواند در کنار بهینهسازیهای مصرف انرژی تراشهی جدید کوالکام، عمر باتری فوقالعادهای را برای کاربران به ارمغان بیاورد. در همین حال، گفته میشود مدل شیائومی 17 پرو از یک باتری ۶۳۰۰ میلیآمپر ساعتی بهره خواهد برد که اگرچه کمی کوچکتر از مدل استاندارد است، اما همچنان نسبت به باتری ۶۱۰۰ میلیآمپر ساعتی نسل قبل خود یعنی مدل ۱۵ پرو، یک ارتقای قابل توجه به شمار میرود.
جذابترین بخش این افشاگری مربوط به مدل ردهبالای شیائومی 17 پرو مکس است. گفته میشود این دستگاه به یک باتری غولپیکر ۷۵۰۰ میلیآمپر ساعتی مجهز خواهد شد که آن را به یکی از قدرتمندترین پرچمداران بازار از نظر ظرفیت باتری تبدیل میکند. علاوه بر این، افشاگر تصویری از چهار باتری مجزا را به اشتراک گذاشته که گمان میرود باتری چهارم (سمت راست تصویر) متعلق به مدل شیائومی 17 اولترا باشد. ظرفیت این باتری نیز ۶۸۰۰ میلیآمپر ساعت گزارش شده که به مراتب از باتری ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعتی در شیائومی ۱۵ اولترا بیشتر است. نکتهی مهم دیگر، پشتیبانی هر سه مدل اصلی از فناوری شارژ سریع ۱۰۰ واتی است که نسبت به استاندارد ۹۰ واتی نسل گذشته، سرعت شارژ را نیز افزایش میدهد. این استراتژی نشان میدهد که شیائومی قصد دارد با ارائهی ترکیبی از ظرفیت بالا و شارژ سریع، یکی از دغدغههای اصلی کاربران را به طور کامل برطرف کند.
منبع: GizmoChina
نوشته ظرفیت باتری تمام مدلهای سری شیائومی ۱۷ لو رفت اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala