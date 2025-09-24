بر اساس گزارشهای منتشر شده، مدیاتک برای سومین سال پیاپی به استراتژی موفق خود در استفاده از هستههای بزرگ پایبند مانده و آن را ارتقا داده است. ساختار پردازنده مرکزی (CPU) در این تراشه شامل یک هسته اصلی بسیار قدرتمند با فرکانس کاری ۴.۲۱ گیگاهرتز، سه هسته پریمیوم با فرکانس ۳.۵ گیگاهرتز و چهار هسته بهینه برای مدیریت مصرف انرژی با فرکانس ۲.۷ گیگاهرتز میشود. این ترکیب مهندسیشده منجر به افزایش ۲۹ درصدی در عملکرد تکهستهای و بهبود ۱۶ درصدی در پردازشهای چندهستهای نسبت به نسل پیشین شده است. با این حال، شگفتانگیزترین دستاورد این معماری، کاهش چشمگیر ۵۵ درصدی مصرف انرژی است؛ پیشرفتی که میتواند عمر باتری در دستگاههای پرچمدار آینده را به شکل قابلتوجهی افزایش دهد و نگرانی کاربران را از این بابت برطرف سازد.
در بخش پردازش گرافیکی، دایمنسیتی 9500 به پردازنده جدید Arm G1-Ultra مجهز شده است. مدیاتک ادعا میکند این واحد گرافیکی (GPU) قادر است تجربهی گیمینگ در سطح کنسولهای بازی را برای کاربران موبایل به ارمغان بیاورد. یکی از مهمترین نوآوریهای این بخش، بهبود ۱۱۹ درصدی عملکرد رهگیری پرتو (Ray-Tracing) است که به خلق نورپردازیها و بازتابهای بسیار واقعگرایانه در محیط بازیها کمک میکند. هدفگذاری مدیاتک برای اجرای روان بازیها با نرخ ۱۲۰ فریمبرثانیه و همکاری نزدیک با استودیوهای بزرگ بازیسازی و بهینهسازی برای موتور گرافیکی Unreal Engine 5، نشاندهندهی عزم جدی این شرکت برای تسخیر بازار گیمینگ موبایل است.
واحد پردازش عصبی (NPU) نسل نهم این تراشه نیز قدرت پردازش هوش مصنوعی را دو برابر کرده است. این جهش عملکردی، قابلیتهای نوآورانهای را فراهم میآورد. برای مثال، این نخستین تراشهای است که میتواند بدون نیاز به اتصال اینترنت و به صورت کاملاً آفلاین (On-device)، تصاویری با وضوح 4K تولید کند. علاوه بر این، NPU جدید برای اجرای بهینه و کارآمد مدلهای زبانی بزرگ مانند جمینای در سرتاسر سیستمعامل اندروید طراحی شده است. علاقهمندان برای تجربه این فناوری جدید نیازی به انتظار طولانی نخواهند داشت، زیرا اولین گوشیهای مجهز به این تراشه از برندهای ویوو و اوپو در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ به بازار عرضه خواهند شد.
منبع: 9To5Google
نوشته تراشه دایمنسیتی ۹۵۰۰ مدیاتک با کاهش ۵۵ درصدی مصرف انرژی معرفی شد اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala