یکی از مهمترین جنبههای این توافق، تعهد مالی چشمگیر انویدیا است. بر اساس بیانیهی منتشر شده، انویدیا قصد دارد همزمان با پیشرفت پروژه و راهاندازی هر گیگاوات از ظرفیت مراکز داده، بهصورت تدریجی تا سقف 100 میلیارد دلار در OpenAI سرمایهگذاری کند. جزئیات نهایی این قرارداد طی چند هفتهی آینده نهایی خواهد شد. با این توافق، انویدیا به «شریک استراتژیک منتخب در حوزهی محاسبات و شبکه» برای طرحهای توسعهی کارخانهی هوش مصنوعی اوپنایآی تبدیل میشود.
سم آلتمن، مدیرعامل اوپنایآی، در بیانیهای با تأکید بر اهمیت این همکاری گفت: «همهچیز با محاسبات آغاز میشود. زیرساخت محاسباتی، بنیان اقتصاد آینده خواهد بود و ما از آنچه با انویدیا میسازیم، برای خلق نوآوریهای جدید در هوش مصنوعی و توانمندسازی مردم و کسبوکارها در مقیاس بزرگ بهره خواهیم برد». این خبر در حالی منتشر میشود که اوپنایآی هفتهی گذشته اعلام کرد تعداد کاربران فعال هفتگی چتجیپیتی به 700 میلیون نفر رسیده است.
این مشارکت استراتژیک به دنبال اعلامیهی ماه ژانویه صورت میگیرد که بر اساس آن، مایکروسافت دیگر تنها تأمینکنندهی انحصاری قدرت محاسباتی برای اوپنایآی نخواهد بود و از این پس صرفاً «حق تقدم» در چنین قراردادهایی را خواهد داشت. از آن زمان، اوپنایآی با احداث مراکز دادهی اختصاصی خود و انعقاد یک قرارداد 300 میلیارد دلاری با اوراکل برای رایانش ابری، فعالیتهای خود را گسترش داده است. اوایل ماه جاری نیز اوپنایآی و مایکروسافت با صدور بیانیهای تأکید کردند که یک «تفاهمنامهی غیرالزامآور» امضا کردهاند و فعالانه برای نهایی کردن یک توافق قطعی تلاش میکنند. اگرچه مایکروسافت بیش از 13 میلیارد دلار در اوپنایآی سرمایهگذاری کرده است، اما رشد سریع این شرکت، نیازمند بازنگری در روابط آنها بوده است. گزارشها حاکی از آن است که دو شرکت بر سر «بند هوش مصنوعی فراگیر» (AGI Clause) در توافقنامهی خود اختلافنظر دارند؛ بندی که در صورت دستیابی اوپنایآی به هوش مصنوعی برابر یا فراتر از هوش انسانی، مایکروسافت را از درآمدهای حاصل از آن محروم میکند.
