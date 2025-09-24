این پاور بانک باریک Anker MagSafe فقط با قیمت 46 دلار به فروش می رسد

همه ما می توانیم صادق باشیم و بگوییم که حمل یک پاور بانک حجیم تقریباً باعث می شود که خاموش شدن تلفن شما آنقدر هم بد نباشد. بین سنگینی و هر سیم مورد نیاز، می توانند فقط یک دردسر باشند. بنابراین، وقتی Anker از یک پاور بانک جدید و بسیار نازک در این تابستان رونمایی کرد، ما مجذوب شدیم: Anker Nano 5K MagGo Slim power bank.

اکنون، هم Anker و هم آمازون در حال فروش آن هستند و قیمت را از 55 دلار به 46 دلار کاهش می دهند. این تخفیف 16 درصدی کمترین قیمت جدید برای پاور بانک است و در مدل های سیاه و سفید موجود است. ضخامت آن حدود یک سوم اینچ است و مستقیماً به آیفون شما متصل می شود. در این مورد، با هر تلفن سازگار با MagSafe با یک قاب مغناطیسی کار می کند.

Anker Nano 5K MagGo Slim انتخاب ما برای بهترین، خوب، پاور بانک باریک MagSafe است. شارژ آیفون 15 از 5 درصد به 90 درصد دو ساعت و نیم طول کشید. با این حال، می تواند باتری را در کمتر از یک ساعت تا 40 درصد افزایش دهد. به طور کلی، اگرچه، طراحی مینیمالیستی و بافت مات با قابلیت گرفتن آسان، واقعاً آن را به ما فروخت.

