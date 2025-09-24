گوگل در تلاش برای تغییر فروشگاه اپلیکیشن از «مکانی برای دانلود اپلیکیشنها» به «یک تجربه»، چندین بهروزرسانی را اعلام میکند. بسیاری از این تغییرات توسط هوش مصنوعی پشتیبانی میشوند، و به نظر میرسد اکثر آنها تلاشی پیشگیرانه برای جذاب نگه داشتن پلی استور برای کاربران هستند، حال که به نظر میرسد این احتمال به طور فزایندهای وجود دارد که گوگل مجبور به باز کردن اندروید به روی فروشگاههای اپلیکیشن شخص ثالث خواهد شد.
قابل مشاهدهترین بهروزرسانی که گوگل در Google Play معرفی میکند، یک تب جدید است. این تب "تب شما" نامیده میشود و به عنوان ترکیبی از صفحه پروفایل و تب "برای شما"، به طور خاص برای محتوای فروشگاه اپلیکیشن عمل میکند. شما میتوانید از طریق این تب به پروفایلهای بازی جهانی گوگل دسترسی داشته باشید — که بخشی از بهروزرسانیهای بزرگتر با تمرکز بر بازی است که گوگل برای Google Play ارائه میکند — همراه با توصیههای اپلیکیشن و توصیههای محتوا از برنامههای پخش جریانی موجود از طریق Play Store. اگر فقط میخواهید برنامهها را دانلود کنید، نادیده گرفتن این تب نسبتاً آسان به نظر میرسد، اما گوگل فکر میکند که کاربران میتوانند از آن به عنوان یک ابزار تنظیم و راهی برای استفاده از معاملات استفاده کنند.
این شرکت همچنین در حال گسترش راههایی است که از طریق آن میتوانید برنامهها را پیدا کنید. بخشهای منطقهای جدید، برنامهها و محتوا را بر اساس علایق خاص یا موضوعات فصلی جمعآوری میکنند. گوگل یک "مرکز کریکت" در هند و یک بخش کمیک در ژاپن را امتحان کرده است، و اکنون در حال آوردن یک بخش سرگرمی به کره است که برنامههای ویدیویی کوتاه، وبکمیکها و خدمات پخش را در یک خانه جمعآوری میکند. جالب اینجاست که گوگل محتوای این برنامهها را برای نمونهبرداری مستقیم در Google Play، و نه فقط در کره، در دسترس قرار میدهد. شما میتوانید وبکمیکها را بخوانید و درامهای کوتاه K را مستقیماً در Google Play تماشا کنید، بدون اینکه نیاز به دانلود یک برنامه اضافی در ایالات متحده داشته باشید.
وقتی به دنبال چیز خاصی هستید، یک ویژگی جدید "جستجوی هدایت شده" به شما امکان میدهد هدفی را جستجو کنید (به عنوان مثال، "خرید خانه") و نتایجی را دریافت کنید که توسط Gemini در دستههای خاص سازماندهی شدهاند. این بهبودهای مبتنی بر جمینی به صفحات برنامه فردی نیز گسترش مییابد، جایی که گوگل به گسترش در دسترس بودن ویژگی "از پلی بپرسید" خود ادامه میدهد. Ask Play به شما امکان میدهد در مورد یک برنامه سؤال بپرسید و پاسخهای تولید شده توسط هوش مصنوعی را دریافت کنید، کمی شبیه ربات چت هوش مصنوعی Rufus که آمازون در صفحات فروشگاه خود قرار میدهد.
بهروزرسانیهای فروشگاه Play Google از این هفته در کشورهایی که برنامه Play Points این شرکت در دسترس است، مانند ایالات متحده، بریتانیا، ژاپن و کره، شروع به کار میکند. به گفته گوگل، آنها در اول اکتبر به "کشورهای اضافی" خواهند آمد.