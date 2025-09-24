سرعت شارژ آیفون ۱۷ پرو مکس رکورد آیفون ۱۶ پرو را پشت سر گذاشت

برای رسیدن به این نتایج، تیم ChargerLAB از 15 مدل شارژر مختلف ساخت اپل استفاده کرده است. آزمایش‌ها نشان داد که کاربران برای دستیابی به حداکثر سرعت 36 وات، به یک اتصال سیمی و شارژرهای قدرتمند اپل نیاز دارند. به‌طور مشخص، آداپتور جدید 40 واتی «Dynamic Power Adapter» اپل، بهترین عملکرد را در شارژ سریع این دستگاه به نمایش گذاشته است. البته شارژرهای دیگر اپل با توان 40 وات یا بالاتر نیز می‌توانند به نتایج مشابهی دست پیدا کنند. این پیشرفت تنها به شارژ سیمی محدود نمی‌شود و فناوری مگ‌سیف (MagSafe) نیز بهبود قابل‌توجهی داشته است. در تست‌های انجام‌شده، سرعت شارژ آیفون 17 پرو مکس از طریق مگ‌سیف به 32 وات رسید که عملکردی بسیار تحسین‌برانگیز برای یک روش بی‌سیم محسوب می‌شود، هرچند برای رسیدن به اوج توان دستگاه، همچنان اتصال سیمی برتری دارد.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که گزارش منتشرشده توسط ChargerLAB در حال حاضر تنها به مدل آیفون 17 پرو مکس و شارژرهای رسمی اپل محدود است. هنوز مشخص نیست که آیا شارژرهای ساخت شرکت‌های دیگر نیز می‌توانند به چنین سرعتی دست یابند یا خیر. علاوه بر این، بر اساس مشخصات فنی اعلام‌شده از سوی اپل، انتظار می‌رود که مدل آیفون ایر (iPhone Air) از سرعت شارژ پایین‌تری نسبت به سری 17 پرو برخوردار باشد، اما برای تأیید این موضوع باید منتظر انتشار نتایج آزمایش‌های مربوط به آن مدل نیز باقی ماند. این بهبود 20 درصدی، زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری بزرگ‌تر مدل پرو مکس را کاهش می‌دهد و تجربه‌ی کاربری بهتری را برای دارندگان این گوشی پرچم‌دار فراهم می‌کند. برای یادآوری باید بگوییم که قیمت آیفون 17 پرو از 1099 دلار آغاز می‌شود.

منبع: 9To5Mac

نوشته سرعت شارژ آیفون ۱۷ پرو مکس رکورد آیفون ۱۶ پرو را پشت سر گذاشت اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala