نمایشگر گلکسی S26 اولترا چگونه آیفون ۱۷ را پشت سر خواهد گذاشت؟

بر اساس گزارش وبسایت ET News، بزرگترین بهبودها به نمایشگر گلکسی S26 اولترا اختصاص دارد. انتظار میرود سامسونگ در این مدل از نسل جدید پنلهای اولد خود با نام M14 استفاده کند که وعدهی پیشرفتهای قابلتوجهی در روشنایی و طول عمر را میدهد. این فناوری پیشرفته که احتمالاً در سری آیفون 17 نیز به کار گرفته خواهد شد، به لطف بهرهوری بالاتر در لایهی ساطعکنندهی نور آبی، به نمایشگر اجازه میدهد تا ضمن مصرف انرژی کمتر، روشنایی را تا 30 درصد افزایش دهد. علاوه بر این، مدل اولترا احتمالاً به فناوری CoE (فیلتر رنگ روی لایهی کپسوله) مجهز خواهد شد. این تکنیک با حذف لایهی جداگانهی پولارایزر، باعث باریکتر شدن نمایشگر، کاهش بازتاب نور و بهبود انتقال نور میشود. گزارشها حاکی از آن است که مدلهای گلکسی S26 پرو و گلکسی S26 اج همچنان از پنلهای M13 استفاده خواهند کرد و این ارتقاها تنها به مدل اولترا محدود خواهد بود.
یکی دیگر از ویژگیهای احتمالی گلکسی S26 اولترا، قابلیت حریم شخصی جدیدی با نام «Flex Magic Pixel» است. این فناوری با استفاده از هوش مصنوعی، زاویهی دید نمایشگر را بهصورت پویا کنترل میکند تا محتوای صفحه برای افرادی که از کنار به آن نگاه میکنند، ناخوانا باشد. کاربران میتوانند این قابلیت را در مواقع لزوم فعال کنند و بدون نیاز به لوازم جانبی، یک صفحهی حریم شخصی داخلی داشته باشند.
در بخش فیلمبرداری، سری گلکسی S26 به ابزارهای بسیار جدی مجهز میشود. سامسونگ قصد دارد کدک ویدیویی حرفهای خود با نام APV را معرفی کند که امکان ضبط ویدیوهایی با کیفیت سینمایی را فراهم میآورد؛ ویدیوهایی که حتی پس از ویرایشهای سنگین، وضوح خود را حفظ میکنند. فایلهای ضبطشده با این کدک حجم بسیار بالایی دارند؛ برای مثال، یک دقیقه ویدیوی 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه و کدک APV 422 HQ، حدود 1 گیگابایت فضا اشغال میکند. برای حل این مشکل، سری S26 به کاربران اجازه میدهد ویدیوها را مستقیماً از طریق درگاه USB-C روی حافظههای خارجی ذخیره کنند. همچنین، پشتیبانی از پروفایلهای LUT به اپلیکیشن گالری اضافه میشود تا تولیدکنندگان محتوا بتوانند فیلترهای اصلاح رنگ را مستقیماً روی ویدیوهای خود اعمال و پیشنمایش کنند. پشتیبانی از فریمریتهای جدید (25، 50 و 100 فریم بر ثانیه)، قابلیت Horizon Lock برای ثبت نماهای کاملاً پایدار و بهبود اسکن اسناد از دیگر ویژگیهای جدید این سری خواهند بود.
