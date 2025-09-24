Lit Hero گوپرو یک دوربین اکشن سطح پایه با نور داخلی است

همراه با دوربین 360 Pro 2 Max جدید خود، GoPro دوربین Lit Hero را معرفی کرده است - یک دوربین اکشن جمع و جور جدید که شبیه یک دوربین اکشن سطح پایه Hero با یک چراغ LED داخلی است. این، همراه با کیفیت تصویر بهبود یافته و قیمتی که بین Hero و مدل‌های رده بالای Hero 13 قرار می‌گیرد، می‌تواند آن را به یک گزینه محبوب برای سازندگان و وبلاگ نویسان تبدیل کند.

GoPro Lit دارای فرم فاکتور مشابه Hero است اما در چند نکته کلیدی متفاوت است. نور داخلی گزینه‌های خلاقانه‌ای را به ویژه برای وبلاگ نویسان باز می‌کند، زیرا می‌تواند به روشن کردن صورت شما در نور یا سایه‌های دلگیر کمک کند. این می‌تواند آن را نه تنها برای وبلاگ نویسی معمولی، بلکه به عنوان یک دوربین "B" برای سازندگان اکشن که نور بهتری روی صورت خود می‌خواهند، مفید باشد. با اشاره بیشتر به آن سازندگان، اکنون دکمه ضبط در جلو قرار دارد، اگرچه فقدان صفحه نمایش جلو ممکن است فروش آن را برای برخی دشوار کند.

GoPro

یکی دیگر از پیشرفت‌های کلیدی نسبت به Hero کیفیت ویدیو است. Hero Lit می‌تواند ویدیوهای 4K را تا 60 فریم در ثانیه به جای 30 فریم در ثانیه ضبط کند، که گزینه اسلوموشن 2 برابری را در بالاترین وضوح باز می‌کند. و مانند Hero (به دنبال یک به‌روزرسانی) Hero Lit می‌تواند ویدیوی 4:3 را ضبط کند که ایجاد ویدیوی عمودی برای رسانه‌های اجتماعی را آسان‌تر می‌کند و در عین حال گزینه‌های برش را برای عکس‌های معمولی 16:9 ارائه می‌دهد. همچنین می‌توانید عکس‌های 12 مگاپیکسلی 4:3 آماده برای شبکه‌های اجتماعی بگیرید.

در غیر این صورت، لیست ویژگی‌های Lit با Hero مطابقت دارد. برای اکشن‌های زیر آب تا عمق 16 فوت (5 متر) ضد آب است و برای ورزش‌های شدید به اندازه کافی مقاوم است. از همان باتری Enduro استفاده می‌کند که نوید بیش از 100 دقیقه ویدیوی 4K 60p را با یک بار شارژ می‌دهد، البته نه با روشن بودن چراغ‌های LED. اکنون برای پیش‌سفارش با قیمت 270 دلار در GoPro.com موجود است و حمل و نقل از 21 اکتبر آغاز می‌شود.