گوگل جمنای را با یک پوشش جدید اندرویدی به یک همراه بازی تبدیل می کند

گوگل ممکن است راهی را پیدا کرده باشد که جمنای می تواند هنگام بازی کردن در تلفن شما مفید باشد. این شرکت یک پوشش نرم افزاری جدید را امروز معرفی می کند که آن را Play Games Sidekick می نامد که به شما امکان دسترسی به Gemini Live را در حین بازی می دهد، همراه با یک سری به روز رسانی های دیگر با تمرکز بر بازی در Google Play که می تواند پلتفرم برنامه را به خانه بهتری برای گیمرها تبدیل کند.

Sidekick به عنوان یک زبانه کوچک و متحرک در بازی هایی که از فروشگاه Play دانلود شده اند وجود دارد که می توانید آن را به سمت بیرون بکشید تا اطلاعات و ابزارهای مرتبط با هر بازی ای که انجام می دهید را نشان دهد. به طور پیش فرض، این موارد شامل دسترسی آسان به دکمه اسکرین شات، ابزارهای ضبط صفحه نمایش و میانبر برای پخش زنده در یوتیوب است، اما دستاوردها و سایر آمارهای بازی را نیز در آنجا خواهید دید.

Google

واضح است که گوگل بیشتر به این موضوع علاقه مند است که چگونه Sidekick می تواند به عنوان یک سیستم تحویل برای جمنای عمل کند، بنابراین هوش مصنوعی نقش زیادی در نحوه کمک Sidekick به شما در هنگام بازی دارد. این شامل ارائه مجموعه ای از نکات بازی است که می توانید در آن ورق بزنید، و یک دکمه بزرگ که می توانید آن را فشار دهید که Gemini Live را شروع می کند. بر اساس نمایشی که گوگل برای مطبوعات اجرا کرد، به نظر می رسد Gemini Live می تواند یک راهنمای شایسته برای پیمایش در بازی ها باشد. این ابزار قادر بود استراتژی هایی را برای بهترین شروع بازی The Battle of Polytopia ارائه دهد و جوک های خاص بازی را بیان کرد که فقط از نظر ناخوشایند بودن خنده دار بودند. از آنجایی که جمنای می تواند اشتراک گذاری صفحه نمایش را به عنوان ورودی بپذیرد، همچنین توانست راهنمایی های خود را بدون زمینه زیادی از طرف مدیر پروژه گوگل که دمو را اجرا می کرد، ارائه دهد. اشاره به آیتم های داخل بازی با عنوان "این" یا "آن" برای فهمیدن جمنای کافی بود.

Gemini در Sidekick واقعاً جایگزین یک راهنمای بازی دقیق که توسط انسان نوشته شده است نخواهد شد، اما برای یک پاسخ سریع آسان تر از جستجو در گوگل است. همچنین از بسیاری جهات مشابه دستیار بازی Microsoft است که یک هوش مصنوعی زنده را در بازی ها با شما قرار می دهد. در حال حاضر، گوگل رویکردی محتاطانه را برای عرضه Play Games Sidekick و ویژگی های هوش مصنوعی آن در پیش گرفته است. اگر نمی خواهید مجبور نیستید اصلاً با پوشش تعامل داشته باشید (حتی می توانید آن را به قسمت اعلان ها رد کنید) و ویژگی های مبتنی بر جمنای فقط "در بازی های منتخب در ماه های آینده" در دسترس خواهند بود. به گفته گوگل، این شامل بازی هایی از "شرکای قهرمان EA و NetMarble" مانند "Star Wars Galaxy of Heroes, FC Mobile و Solo Leveling Arise." می شود.

Google

فراتر از Sidekick، گوگل به‌روزرسانی‌های Google Play Games را راهی برای یکپارچه‌سازی آنچه که یک تجربه بازی بسیار جدا شده در تلفن همراه است، می‌داند. هر بازی دارای پروفایل، دستاوردها و آمارهای درون بازی خود است و تعداد کمی از آنها به یکدیگر متصل می‌شوند. گوگل برای رفع این مشکل، یک «پروفایل بازی در سطح پلتفرم» را معرفی می کند که آمار و دستاوردها را در سراسر اندروید و رایانه شخصی ردیابی می کند و حتی از تصاویر پروفایل تولید شده توسط هوش مصنوعی نیز پشتیبانی می کند. مانند سایر پلتفرم های بازی، می توانید دوستان خود را دنبال کنید و ببینید از چه بازی هایی لذت می برند. گوگل همچنین میزبان انجمن هایی برای بازی های موجود در فروشگاه Play خواهد بود که در آن می توانید سوالاتی را در مورد یک بازی بپرسید و از سایر بازیکنان پاسخ دریافت کنید.

تمام این تغییرات با هشدارهای عمده ای همراه است مبنی بر اینکه بازیکنان باید از آنها استفاده کنند و توسعه دهندگان باید آنها را فعال کنند، اما آنها نشان می دهند که گوگل در تلاش است تا پس از خراب کردن پروژه های بلندپروازانه تر مانند Stadia، بازی ها را جدی بگیرد. و نه فقط در اندروید: به عنوان بخشی از این عرضه، نسخه رایانه شخصی Google Play Games از نسخه بتا خارج می شود و این شرکت را در رقابت مستقیم تری با Steam های جهان قرار می دهد.