بررسی GoPro Max 2: یک رقیب جدید برای دوربین 360 در شهر

برخلاف سنت، GoPro دوربین جدید Hero Black را در پاییز امسال معرفی نکرده است. در عوض، محصول اصلی امسال دوربین بسیار شایعه شده Max 2 360 (500 دلار) است. Max 2 در زمانی عرضه می‌شود که ویدیوهای کروی در حال تجربه یک دوره احیا کوچک هستند و با X5 اینستا360 (550 دلار) و DJI Osmo 360 (550 دلار) رقابت می‌کند. شاید تعجب آور باشد که Max 2 GoPro ارزان‌ترین این سه دوربین است، که نشان می‌دهد این شرکت ممکن است به دنبال کسب برتری نسبت به رقبای خود باشد و امیدوار است دنیای خلاقانه ویدیوهای 360 درجه را در دسترس‌تر قرار دهد.

با ترکیبی از ویژگی‌های حرفه‌ای مانند Timecode، GP-Log (با LUT) در کنار ویرایش متمرکز بر موبایل، GoPro به وضوح امیدوار است که Max 2 برای کاربران حرفه‌ای و معمولی به طور یکسان جذاب باشد. این شرکت همچنین به جای پیشرفت‌های صرفاً تکنولوژیکی، تمرکز زیادی بر بهبود تجربه کاربری داشته است و پس از حدود یک هفته آزمایش، این اقدام منطقی به نظر می‌رسد.

طراحی و ویژگی‌ها

Max 2 یک افزایش وضوح مناسب نسبت به مدل قبلی 5.6K خود ارائه می‌دهد و 8K کامل با رنگ 10 بیتی ارائه می‌کند. این امر آن را با DJI Osmo 360 و Insta360 X5 همتراز می‌کند، اما GoPro ادعا می‌کند که Max 2 تنها دوربین از این سه دوربین است که دارای "8K واقعی" است. به این معنی است که پیکسل‌های غیرقابل استفاده روی سنسور یا آنهایی که در همپوشانی برای دوختن فیلم از دو لنز استفاده می‌شوند را حساب نمی‌کند. GoPro تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید این امر منجر به رزولوشن بین 16 تا 23 درصد بالاتر از رقبای خود می‌شود.

اکنون می‌توانید فیلم 360 را با کیفیت 8K/30 فریم بر ثانیه، 5.6K/60 فریم بر ثانیه و 4K خوب قدیمی با سرعت 90 فریم بر ثانیه در حالت 360 ضبط کنید. هنگامی که در حالت تک لنز (معروف به حالت غیر 360) فیلمبرداری می‌کنید، حداکثر رزولوشن موجود 4K60 است، که نسبت به 1.4K/30 در Max اصلی افزایش یافته است. اما رزولوشن خالص تنها بهبود کیفیت این بار نیست، Max 2 اکنون با رنگ 10 بیتی و حداکثر نرخ بیت 120 مگابیت بر ثانیه به خواهران و برادران Hero خود می‌پیوندد، که می‌تواند از طریق فریمور آزمایشی Labs GoPro به 300 مگابیت بر ثانیه افزایش یابد.

سایر به‌روزرسانی‌های سخت‌افزاری شامل یک طراحی مجدد ملایم است که با دوربین‌های Hero و Hero 13 فعلی مطابقت دارد و دارای شیارهای سبک هیت سینک روی قسمت جلویی و لنزهای قرار گرفته در مرکز (به جای پیکربندی چپ-راست مانند قبل) است. اندازه و شکل فیزیکی Max 2 در غیر این صورت با OG Max مطابقت دارد. با این حال، یک تغییر جدید و بسیار قدردانی وجود دارد. با Max 2، لنزها برای تعویض آسان باز می‌شوند. از آنجایی که یک لنز در هر دو طرف وجود دارد، هنگام افتادن همیشه "سمت کره" به سمت پایین می‌آید. بنابراین احتمال خراشیده شدن یا شکستن یکی از آنها بسیار بیشتر است، اما با Max 2، تعویض آنها یک امر پیش پا افتاده و یک بهبود اساسی در کیفیت زندگی است. Insta360 X5 نیز دارای لنزهای قابل تعویض است، اما DJI Osmo 360 نیاز به ارسال دوربین به شرکت برای بازسازی دارد.

در مورد صدا، مجموعه شش میکروفونی جهت‌دار است و صدا بر جایی که اکشن در حال وقوع است متمرکز می‌شود. مانند Hero 12 و 13 Black، می‌توانید AirPods یا یک میکروفون بلوتوث (مانند Mic 3 DJI) را مستقیماً به GoPro برای روایت یا جیغ‌های واضح‌تر از ترس متصل کنید. شکی نیست که این امر Max 2 را برای وبلاگ نویسان و سازندگان محتوای اجتماعی جذاب‌تر می‌کند.

هیچ فضای ذخیره‌سازی داخلی در اینجا وجود ندارد، که برای همه دوربین‌های GoPro صادق است، اما ذکر آن در حال حاضر ارزشمند است زیرا DJI Osmo 360 با 105 گیگابایت فضای ذخیره‌سازی عرضه می‌شود. با توجه به تعداد دفعاتی که با دوربینم بیرون رفته‌ام و متوجه شده‌ام که کارت حافظه را در رایانه‌ام جا گذاشته‌ام، واقعاً دوست دارم که GoPro نیز این را به یک ویژگی استاندارد در دوربین‌های خود تبدیل کند.

ویدیو و عکس

جیمز ترو برای انگجت

پس از سال‌ها آزمایش دوربین‌های اکشن، آموخته‌ام که در حالی که برخی از مدل‌ها در یک منطقه یا زمین برتری دارند، ممکن است در مناطق دیگر با مشکل مواجه شوند. من در نزدیکی یک پارک بزرگ با انواع رنگ‌ها، درختان و نقاط آبی زندگی می‌کنم، که آن را به یک زمین آزمایش عالی تبدیل می‌کند. Max 2 در همه زمینه‌ها به خوبی عمل می‌کند، با رنگ‌های زنده و طبیعی و نوردهی متعادل به طور کلی. هنگام حرکت از نور مستقیم خورشید به سایه متوجه تغییرات در نوردهی خواهید شد، اما این کاملاً معمول است.

هنگامی که فیلم خود را بررسی و دوباره قاب‌بندی می‌کنید، فوراً به شما یادآوری می‌شود که با یک دوربین 360 کار می‌کنید. به محض اینکه انگشت خود را روی یک ویدیو می‌کشید تا آن را بچرخانید یا برای آن فیلم "شناور" مانند پهپاد زوم کنید، مقداری انحراف نیز وارد می‌کنید. گاهی اوقات یافتن تعادل مناسب بین انحراف و قاب‌بندی دلپذیر کمی ناامیدکننده است، در مواقع دیگر در واقع یک اثر خوب ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، اگر به طور کامل زوم کنید، در نهایت یکی از آن ویدیوهای "سیاره کوچک" را خواهید داشت.

همچنین ارزش صحبت کردن در مورد خطوط دوخت را دارد. در جایی که دو لنز همپوشانی دارند، گاهی اوقات متوجه خواهید شد که ویدیو در کجا به هم دوخته می‌شود، اغلب از طریق لرزش جزئی یا شکستگی در علائم خیابان و غیره. باز هم، این یک واقعیت زندگی با عکاسی 360 فعلی است، و شما آن را هر از چند گاهی با Max 2 متوجه خواهید شد.

برعکس، ویدیوی 360 امکان تثبیت بسیار خوبی را فراهم می‌کند، به خصوص در حالت تک لنز. من سعی کردم با یک چوب سلفی بلند، که به طور خطرناکی روی دسته دوچرخه‌ام (بدون قفل شدن با یک پایه) قرار گرفته بود، از خودم فیلم بگیرم و با وجود اینکه دوربین هنگام سوار شدن روی زمین ناهموار و چاله‌ها مانند ماهی در خشکی حرکت می‌کرد، باز هم فیلم به طرز چشمگیری روان از آب درآمد. در شرایط دوستانه‌تر - مانند راه رفتن با دوربین - فیلم حتی روان‌تر است و بلافاصله آماده اشتراک‌گذاری است.

اضافات جدید امسال شامل timewarpهای 8K و یک "HyperView" جدید (برای Max) است که یک میدان دید فوق عریض 180 درجه است که فقط از تمام چیزهایی که سنسور برای فیلمبرداری فوق العاده فراگیر ضبط می‌کند استفاده می‌کند. مانند HyperView در دوربین‌های Hero، با انحرافات زیادی کمی افراطی است، اما به نظر می‌رسد که شما به داخل تصویر کشیده می‌شوید، که برای فیلمبرداری از دیدگاه عالی است.

که ما را به حالت سلفی و حالت POV ذکر شده می‌رساند. هر دو بیشتر در مورد حذف اصطکاک هستند تا افزودن ابزارهای خلاقانه جدید. از آنجایی که نیازی نیست هنگام گرفتن سلفی یک دوربین 360 رو به شما باشد، هنگام باز کردن آن در Quik، ویدیو همیشه با شما در قاب قرار نمی‌گیرد. با حالت سلفی/POV، به درستی قاب‌بندی شده بارگیری می‌شود، بنابراین می‌توانید مستقیماً به اشتراک‌گذاری کلیپ خود بروید.

به آن به عنوان ترکیبی بین حالت 360 و تک لنز فکر کنید. شما همچنان همه چیز را در 360 ضبط خواهید کرد و می‌توانید عکس را جابجا کنید تا چیزهای مختلف را نشان دهید، اما اگر POV شما یا صورت شما که با دوربین صحبت می‌کنید تمرکز اصلی باشد، نیازی به انجام هیچ گونه قاب‌بندی مجدد برای رسیدن به آنجا ندارید. دوربین همچنین تثبیت بهینه را اعمال می‌کند و میزان ویرایش مورد نیاز برای انتقال از دوربین به خروجی را کاهش می‌دهد. اولین Max همیشه فیلم‌ها را از دید دوربین جلویی صرف نظر از آن باز می‌کرد و شما را مجبور می‌کرد برای آنچه واقعاً می‌خواستید روی آن تمرکز کنید جستجو کنید.

عکاسی با یک دوربین 360 هم ساده و هم پیچیده است. از یک طرف، نیازی نیست نگران این باشید که آیا در عکس هستید یا خیر، زیرا قصد دارید همه چیز را ضبط کنید، اما به همین ترتیب می‌خواهید مطمئن شوید که لحظه مناسب یا بهترین زاویه را ثبت می‌کنید. یک حالت Burst جدید با گرفتن تعدادی عکس برای یک دوره زمانی مشخص (یک تا شش ثانیه)، برخی از این نگرانی‌ها را کاهش می‌دهد. به شما این امکان را می‌دهد که چند ژست بگیرید یا مطمئن شوید که بهترین عکس را در صورت حرکت سوژه ثبت می‌کنید. سپس می‌توانید مانند سایر رسانه‌ها در Quik ویرایش و دوباره قاب‌بندی کنید.

ویرایش GoPro Quik

جیمز ترو برای انگجت

برخلاف یک دوربین معمولی، با ویدیوی 360 نمی‌توانید حداقل از برخی ویرایش‌ها اجتناب کنید. حداقل، باید قاب‌بندی را برای خروجی گرفتن به یک ویدیوی صاف (dewarped) تأیید کنید. با این حال، ویرایش جایی است که تمام سرگرمی در آن است. توانایی گرفتن یک ویدیو و پویا کردن آن با پانینگ و زومینگ یکی از مزایای اصلی این نوع دوربین است. Quik جایی است که بیشتر این کارها را انجام خواهید داد، و برخلاف DJI، که یک تازه وارد نسبی به این دسته است، GoPro چند سال از نظر برنامه نویسی جلوتر است.

نتیجه یک تجربه ویرایش بصری است که تعادل خوبی بین امکان خلاقیت و سهولت استفاده برقرار می‌کند. برای یک ویدیوی ساده که در آن قاب‌بندی و میزان زوم را تنظیم می‌کنید و سپس خروجی می‌گیرید، فقط چند کلیک دکمه قبل از اینکه یک ویدیو برای اشتراک‌گذاری داشته باشید. البته می‌توانید برگردید و دوباره ویرایش کنید و در یک نسبت ابعاد دیگر خروجی بگیرید، به عنوان مثال، اگر یک ریل اینستاگرام به صورت عمودی در کنار یک نسخه 16:9/واید اسکرین معمولی برای YouTube می‌خواهید.

Quik همچنین شامل برخی از فیلترها است که ممکن است مورد علاقه شما باشند یا نباشند. جلوه‌های از پیش تعیین شده بسیار مفیدتر هستند، از جمله انواع چرخش‌ها، رول‌ها و پان‌ها که به وضوح برای فیلمبرداری اکشن در نظر گرفته شده‌اند، اما می‌توان از آنها به طور خلاقانه برای هر نوع ویدیویی استفاده کرد. همچنین می‌توانید یک شی را به طور خودکار از طریق هوش مصنوعی ردیابی کنید. این برای نگه داشتن فرزند یا حیوان خانگی خود در عکس در حالی که آنها با یک کلیک می‌دوند عالی است و یک راه آسان برای پویا کردن ویدیوی شما است. به طور کلی، ویرایش در Quik مانند یک خط لوله محکم برای ارسال در رسانه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد، اما برای هر چیزی طولانی‌تر هنوز کمی دست و پا گیر است. گزینه‌های ویرایش دسکتاپ Adobe Premier و After Effects از طریق افزونه GoPro Reframe هستند. این شرکت همچنین اخیراً یک افزونه بتا برای Davinci Resolve معرفی کرده است.

عمر باتری

Max 2 با یک باتری 1,960mAh "Enduro" عرضه می‌شود که برای دوام بیشتر حتی در سرمای شدید طراحی شده است. GoPro ادعا می‌کند که باید "تمام روز" دوام بیاورد، اما البته بستگی دارد که با آن چه کار می‌کنید. وقتی دوربین را برای یک روز فیلمبرداری بردم و از مکان‌های مختلف بازدید کردم و وقتی چیز جالبی پیدا کردم دوربین را بیرون آوردم، باتری برای کل گردش شش ساعته دوام آورد. این زمان ضبط واقعی نیست، البته، و من شاید حدود 30 دقیقه فیلم واقعی گرفتم. اما این من هستم که با دوربین روشن یا در حالت آماده به کار راه می‌روم و به طور پراکنده در آن دوره زمانی روی ضبط ضربه می‌زنم. در واقع، وقتی روز بعد برای خروجی گرفتن از فیلمم رفتم، هنوز حدود 15 درصد از باتری باقی مانده بود.

این بیشتر یک آزمایش دنیای واقعی است که من دوربین را به تلفن وصل می‌کنم و فایل‌ها را انتقال می‌دهم، که زمان ضبط کمتری نسبت به زمانی که فقط دوربین را تنظیم می‌کنید و دکمه ضبط را فشار می‌دهید، به دست می‌آورد. این تقریباً با آنچه من با GoPros معمولی تجربه کرده‌ام که معمولاً می‌توانند حدود یک ساعت و نیم در یک سناریوی "تنظیم و ضبط" ضبط کنند، برابر است.

جمع‌بندی

جیمز ترو برای انگجت

مدت زمان معقولی بین Max 1 و Max 2 سپری شده است، بنابراین اگر امیدوار بودید که یک بازبینی کامل مشخصات را ببینید، ممکن است کمی ناامید شوید. اما با ویدیوی 360، وضوح منبع اصلی‌ترین ارتقا است و Max 2 می‌تواند ویدیوی 4K/60 را خروجی دهد، که تا حد زیادی مهم‌ترین چیز است. این وضوح بهبود یافته به تمام حالت‌های مهم تایم لپس و ویدیویی راه یافته است، و این باعث می‌شود دوربین به‌روز و تا حد زیادی کامل به نظر برسد.

من فکر می‌کنم زمان آن رسیده است که GoPros دارای فضای ذخیره‌سازی داخلی باشند، حداقل به عنوان یک گزینه، زیرا این یک نقطه دردسر بسیار ساده را برطرف می‌کند. این واقعیت که DJI این کار را انجام می‌دهد ممکن است تلنگری باشد که GoPro به آن نیاز دارد.

بسیاری از چیزهایی که Max 2 را از DJI متمایز می‌کند در تجربه ویرایش خواهد بود. این ساده و به خوبی فکر شده است، با برخی از ابزارها و جلوه‌های مفید که تبدیل کردن فیلم به چیزی که می‌خواهید به اشتراک بگذارید را بسیار ساده می‌کند. اگرچه فضای ذخیره‌سازی داخلی DJI و نرخ فریم حداکثر بالاتر برای بسیاری وسوسه‌انگیز خواهد بود. به طور کلی تصور می‌شود که استفاده از برنامه Insta360 آسان است، بنابراین با X5، مزیت GoPro قیمت است (حداقل در حال حاضر). آنچه واقعاً این دوربین‌ها را از هم متمایز می‌کند، ویدیوهایی هستند که در نهایت به اشتراک می‌گذارید، و در این راستا شرط بندی GoPro روی "8K واقعی" و تجربه برنامه نویسی ممکن است کافی باشد.