متا مدل‌های هوش مصنوعی Llama خود را در اختیار دولت‌های بیشتری در اروپا و آسیا قرار می‌دهد

متا به دولت‌های بیشتری اجازه می‌دهد تا به مجموعه مدل‌های هوش مصنوعی Llama خود دسترسی داشته باشند. این گروه شامل فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی و سازمان‌های مرتبط با اتحادیه اروپا و ناتو است، این شرکت در یک به‌روزرسانی اعلام کرد.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که این شرکت گام‌های مشابهی را سال گذشته برای ارائه Llama به دولت ایالات متحده و پیمانکارانش برداشت. متا همچنین مدل‌های هوش مصنوعی خود را برای "موارد استفاده از امنیت ملی" در اختیار بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزلند قرار داده است.

متا خاطرنشان می‌کند که دولت‌ها فقط از مدل‌های آماده این شرکت استفاده نخواهند کرد. آنها همچنین می‌توانند داده‌های خود را وارد کرده و برنامه‌های هوش مصنوعی را برای موارد استفاده خاص ایجاد کنند. این شرکت می‌گوید: "دولت‌ها همچنین می‌توانند مدل‌های Llama را با استفاده از داده‌های حساس امنیت ملی خود تنظیم دقیق کرده، آنها را در محیط‌های امن در سطوح مختلف طبقه‌بندی میزبانی کنند و مدل‌های متناسب با اهداف خاص را در دستگاه در این زمینه مستقر کنند."

متا می‌گوید که ماهیت منبع باز Llama آن را برای استفاده دولتی ایده‌آل می‌سازد زیرا "می‌توان آن را به طور ایمن دانلود و مستقر کرد بدون نیاز به انتقال داده‌های حساس از طریق ارائه دهندگان هوش مصنوعی شخص ثالث." اخیراً، مارک زاکربرگ پیشنهاد داده است که "نگرانی‌های ایمنی" به طور بالقوه می‌تواند از منبع باز کردن تلاش‌های متا در زمینه ساخت "ابر هوش واقعی" جلوگیری کند.