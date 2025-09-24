تحلیل فنی نلسون نشان میدهد که علت اصلی این مشکل، ناتوانی پوشش آنودایزشده در چسبیدن کامل به لبههای بسیار تیز است. در فرآیند تولید، این گوشههای برجسته به نقاط ضعف تبدیل شدهاند و تماس عادی با وسایلی مانند کلید و سکه در جیب یا کیف میتواند بهسادگی باعث پریدگی رنگ و نمایان شدن فلز زیرین شود. این مسئله برای اپل که همواره بر کیفیت ساخت بینقص محصولات خود تأکید میکند، یک چالش بزرگ به شمار میرود. اگرچه طراحی جدید یکپارچهی آلومینیومی به دفع بهتر حرارت کمک شایانی کرده است، اما این آسیبپذیری ظاهری، تصویری منفی از دوام دستگاه ارائه میدهد.
با وجود این نقص، لازم به ذکر است که هر دو مدل پرو و پرو مکس در سایر جنبههای آزمون مقاومت عملکردی فوقالعاده داشتند. این گوشیها در برابر فشار، خمش و خراشیدگی صفحهنمایش مقاومت بسیار بالایی از خود نشان دادند و ثابت کردند که شاسی اصلی دستگاه از استحکام بالایی برخوردار است. با این حال، مشکل پوشش رنگی همچنان پابرجاست و به نظر میرسد تا زمان ارائهی یک راهحل احتمالی از سوی اپل، تنها گزینهی مطمئن برای محافظت از این گوشیهای گرانقیمت در برابر خراشهای ناخواسته، استفادهی دائمی از یک قاب محافظ باکیفیت است. این موضوع میتواند برای کاربرانی که به طراحی اصلی دستگاه علاقهمند هستند، ناامیدکننده باشد. برای یادآوری باید بگوییم که قیمت آیفون 17 پرو از 1099 دلار آغاز میشود و آیفون 17 پرو مکس قیمت پایه 1199 دلاری دارد.
منبع: GSMArena
نوشته کالبدشکافی یک مشکل؛ علت اصلی خراشپذیری آیفون ۱۷ پرو مشخص شد اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala