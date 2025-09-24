تصاویر گیم‌پلی OD اثر هیدئو کوجیما، روح P.T. را زنده می‌کند

Kojima Productions، استودیوی تحت رهبری نویسنده و علاقه‌مند مشهور جعبه‌های مقوایی، هیدئو کوجیما، سرانجام اولین نگاه خود را به گیم‌پلی بازی ترسناک OD به ما نشان داد. OD که با همکاری جوردن پیل، کارگردان Get Out و Us ساخته شده است، به عنوان تجربه‌ای کاملاً منحصر به فرد معرفی می‌شود که کوجیما انتظار دارد بازیکنان را به دو دسته تقسیم کند. این بازی همچنین از فناوری بازی ابری مایکروسافت به روش‌هایی استفاده می‌کند که هنوز از آن‌ها اطلاعی نداریم و Xbox Game Studios ناشر بازی است.

در تریلر جدید کمی بیش از سه دقیقه‌ای با عنوان "Knock"، شاهد تصاویر گیم‌پلی اول شخص از شخصیت بازیکن (با بازی سوفیا لیلیس، به‌شکلی غیرمعمول واقع‌گرایانه) هستیم که با اضطراب مجموعه‌ای از شمع‌ها را روشن می‌کند، که روی تعدادی از آن‌ها نوزاد قرار دارد، زیرا کوجیماست. در پس‌زمینه، صدای کوبیدن بسیار شومی را می‌شنویم و تریلر با گرفته شدن شخصیت لیلیس توسط شخصی (یا چیزی) به پایان می‌رسد که به نظر نمی‌رسد خیلی دوستانه باشد.

اگر به اندازه کافی خوش‌شانس بوده‌اید که P.T.، تیزر قابل بازی (و متأسفانه دیگر در دسترس نیست) برای بازی Silent Hill کنسل شده کوجیما و گیلرمو دل تورو را بازی کرده باشید، می‌دانید که سازنده Metal Gear به وضوح می‌داند که چگونه تجربیات ترسناک وحشتناک را بسازد. از آنچه تاکنون دیده‌ایم، به نظر می‌رسد که روح P.T. حداقل در OD زنده است.

روز پرمشغله‌ای برای کوجیما و استودیوی او بوده است، که امسال دهمین سالگرد خود را جشن می‌گیرد و تاکنون منحصراً بازی‌های Death Stranding را منتشر کرده است. در رویداد "Beyond the Strand" Kojima Productions نیز اعلام شد که استودیو با Niantic Spatial شراکت می‌کند تا چیزی را توسعه دهد که به نظر می‌رسد نوعی تجربه AR است که "داستان‌سرایی نمادین کوجیما را به دنیای واقعی می‌آورد." این که آیا روزی می‌توانید انتظار داشته باشید که با نورمن ریدوس مجازی روبرو شوید که در تلاش است کوله‌پشتی لرزان خود را در راه رفتن به خواربارفروشی ثابت کند، هنوز مشخص نیست، اما Kojima Productions می‌گوید این همکاری نشان‌دهنده "گسترش جسورانه به اشکال جدید رسانه‌ای فراتر از بازی‌های سنتی است."

و اگر همه اینها کافی نبود، Kojima Productions همچنین با Mitsubishi UFJ Financial Group در یک کارت اعتباری جدید همکاری می‌کند. ظاهراً مانند یک کارت اعتباری معمولی عمل می‌کند که می‌تواند به تلفن شما نیز اضافه شود، اما می‌توانید امتیازهای پاداش جمع‌آوری کنید که می‌توان از آنها برای خرید کالاهای Kojima Productions و سایر موارد استفاده کرد. اگر در ژاپن زندگی نمی‌کنید زیاد هیجان‌زده نشوید، زیرا به نظر نمی‌رسد کارت اعتباری با برند کوجیما در زمان عرضه در سال آینده به سواحل ما راه پیدا کند.