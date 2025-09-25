واتساپ اکنون در حال عرضه ترجمه پیامها در برنامههای iOS و اندروید خود است. از امروز، کاربران اندروید قادر خواهند بود پیامها را بین شش زبان ترجمه کنند: انگلیسی، اسپانیایی، هندی، پرتغالی، روسی و عربی. در آیفون، پشتیبانی از ترجمه بین زبانهای زیر وجود دارد (یعنی تمام زبانهایی که ):
عربی
هلندی
انگلیسی
فرانسوی
آلمانی
هندی
اندونزیایی
ایتالیایی
ژاپنی
کرهای
چینی ماندارین
لهستانی
پرتغالی (برزیل)
روسی
اسپانیایی
تایلندی
ترکی
اوکراینی
ویتنامی
برای تبدیل یک پیام به زبانی دیگر، آن را طولانی فشار دهید، Translate را انتخاب کنید، سپس زبانی را که میخواهید پیام را به آن یا از آن ترجمه کنید را انتخاب کنید. کاربران اندروید یک ویژگی پاداش فوق العاده مفید با قابلیت روشن کردن ترجمه خودکار برای کل یک چت دریافت خواهند کرد.
ترجمهها روی دستگاه شما انجام میشوند تا به محافظت از حریم خصوصی شما کمک کنند — واتساپ هنوز نمیتواند شما را ببیند. دستگاه شما بستههای زبانی مربوطه را برای ترجمههای آتی دانلود میکند. واتساپ میگوید ترجمه در چتهای یک به یک، گروهها و بهروزرسانیهای کانال کار میکند. این پلتفرم همچنین پشتیبانی از زبانهای بیشتری را در ادامه اضافه خواهد کرد.
هنوز هیچ خبری در مورد اینکه آیا یا چه زمانی واتساپ از ترجمه پیامها در وب یا در برنامه ویندوز خود پشتیبانی خواهد کرد وجود ندارد. "ترجمه پیامها در واتساپ فقط در دستگاههای خاصی در دسترس است و ممکن است هنوز برای شما در دسترس نباشد"، یادداشتی در میخواند. "در این بین، توصیه میکنیم واتساپ را در دستگاه خود بهروز نگه دارید تا به محض در دسترس قرار گرفتن، این ویژگی را دریافت کنید."