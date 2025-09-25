عینک‌های هوشمند Rokid به طرز شگفت‌انگیزی توانمند هستند

متا با اعلام Meta Ray-Ban Displays هفته گذشته، صنعت عینک‌های هوشمند را به حالت آماده‌باش درآورد. و در حالی که ممکن است این عینک‌ها دارای یکی از پیشرفته‌ترین موتورهای اپتیکی در یک دستگاه با این اندازه باشند، پس از آزمایش یکی از رقبای آن - عینک‌های Rokid - من متقاعد شده‌ام که هنوز فضای زیادی برای رقابت وجود دارد.

عینک‌های Rokid با قیمت 549 دلار، مقرون به صرفه‌تر از Meta Ray-Ban Displays هستند که قرار است با قیمت 800 دلار عرضه شوند. با این حال، باید توجه داشت که این تفاوت برای همیشه دوام نخواهد داشت، زیرا پس از کمپین کیک‌استارتر Rokid، قیمت خرده‌فروشی پیشنهادی آن به طور قابل توجهی به حدود 740 دلار افزایش خواهد یافت. همچنین، در حالی که کمپین‌های کیک‌استارتر همیشه قوی‌ترین شاخص قابلیت اطمینان نیستند، Rokid در واقع مدتی است که با دستگاه‌هایی که به قبل از سال 2018 برمی‌گردند، حضور داشته است.

رابط کاربری هدآپ Rokid در واقعیت بسیار واضح‌تر به نظر می‌رسد. گرفتن عکس از نمایشگرهای عینک هوشمند دشوار است. Sam Rutherford for Engadget

اما مهمتر از آن، عینک Rokid دارای برخی تفاوت‌های طراحی قابل توجه است. به جای یک نمایشگر تمام رنگی واحد فقط برای چشم راست شما، دارای دو راهنمای موج microLED است که یک دید دوچشمی واقعی ارائه می‌دهد که به کاهش خستگی چشم کمک می‌کند. نکته منفی این است که عینک‌های Rokid فقط از یک رنگ پشتیبانی می‌کنند - سبز - اگرچه اگر به زیبایی‌شناسی هکری کلاسیک علاقه دارید، این نوعی سرگرم‌کننده است. متن و نمادها به اندازه کافی واضح هستند تا خواندن رابط کاربری مینیمالیستی عینک را آسان کنند. و با روشنایی تا 1500 نیت، دیدن نمایشگر آن حتی در نور روشن در فضای باز نیز آسان است. با این حال، در آینده، Rokid باید برای رقابت بهتر با رقبایی مانند Meta Ray-Ban Displays، به قطعات تمام رنگی ارتقا یابد.

عینک‌های Rokid از نظر سبک کلی و قابلیت پوشیدن امتیاز خوبی کسب می‌کنند. Meta Ray-Ban Displays شبیه این است که کسی فریم‌ها را از سر گرت از دنیای وین دزدیده است و سپس آنها را سه برابر ضخیم‌تر کرده است، در حالی که عینک‌های Rokid در واقع بیشتر شبیه Wayfarers هستند تا ساخته خود ری-بن. پنل‌های لمسی در هر بازو پنهان شده‌اند و حتی برای راحتی بیشتر، پدهای بینی واقعی نیز دریافت می‌کنید. به علاوه، Rokid با وزن تنها 49 گرم ادعا می‌کند که ساخته‌ی آن سبک‌ترین "عینک‌های هوش مصنوعی و واقعیت افزوده با عملکرد کامل" است.

در استفاده روزمره، ممکن است دیگران متوجه رابط کاربری عینک‌های هوشمند که روی لنزهای آن نمایش داده می‌شود، نشوند. اما دقیقاً در زاویه مناسب، قابل مشاهده می‌شود. Sam Rutherford for Engadget

تنها نشانه‌های اصلی اینکه اینها یک مجموعه عینک معمولی نیستند، دوربین کوچک در نزدیکی شقیقه چپ شما و یک طرح کم رنگ از جایی است که راهنماهای موج یک صفحه نمایش هدآپ را روی لنزهای آن پخش می‌کنند. همچنین بلندگوهای کوچک داخلی وجود دارند که صدا را از فیلم‌ها، موسیقی یا پاسخ‌های دستیار هوش مصنوعی Rokid پخش می‌کنند و به همان اندازه که از یک گجت به این کوچکی انتظار دارید، خوب هستند. اما احتمالاً تعجب نخواهید کرد وقتی بگویم که می‌توانستند کمی بلندتر باشند یا بیس بهتری ارائه دهند.

در همین حال، وقتی صحبت از شارژ مجدد به میان می‌آید، یک کانکتور پین مغناطیسی ساده در انتهای بازوی راست وجود دارد که می‌تواند با استفاده از یک آداپتور همراه به هر کابل USB-C متصل شود. متأسفانه، اگر یک قاب شارژ مانند آنچه که با بسیاری از رقبای آن دریافت می‌کنید می‌خواهید، باید 100 دلار دیگر بپردازید. عمر باتری نیز در تجربه من به طرز شگفت انگیزی خوب بوده است. می‌توانید تا شش ساعت پخش مداوم موسیقی از طریق بلوتوث داشته باشید، اگرچه اگر از ویژگی‌های پیشرفته‌تری (به‌ویژه آنهایی که به هوش مصنوعی متکی هستند) استفاده می‌کنید، باید زودتر شارژ کنید.

Sam Rutherford for Engadget

در مورد عملکرد، رویکرد مستقل شرکت به تولید محتوا، هم بزرگترین نقطه قوت و هم ضعف آن است. به این دلیل که در حالی که عینک‌های هوشمند متا با ارتباطات با فیس‌بوک و اینستاگرام ارائه می‌شوند که پخش زنده آنچه می‌بینید را آسان می‌کند، Rokid این گزینه را ارائه نمی‌دهد. در عوض، باید از دوربین 12 مگاپیکسلی داخلی و پنج میکروفون برای گرفتن عکس و فیلم قبل از دانلود دستی آنها به تلفن خود و سپس اشتراک‌گذاری آنها در پلتفرم مورد علاقه خود استفاده کنید. این منجر به چند مرحله اضافی بین گرفتن و انتشار (و عدم امکان پخش زنده) می‌شود، اما حداقل شما آزادی انتخاب را دارید.

کیفیت تصویر نیز قابل قبول است. شما از کنتراست و دامنه دینامیکی آن متحیر نخواهید شد و محیط‌های تاریک‌تر می‌توانند کمی چالش برانگیز باشند. اما این عینک‌ها به عنوان وسیله‌ای برای ثبت دنیای اطراف شما، راهی مناسب برای درک محیط اطراف شما هستند. خوشبختانه، فرآیند گرفتن محتوا نمی‌تواند ساده‌تر باشد، فقط یک بار دکمه فیزیکی روی بازوی راست را برای عکس فشار دهید یا برای فیلم فشار داده و نگه دارید. یا اگر ترجیح می‌دهید، می‌توانید از دستورات صوتی مانند "سلام Rokid، یک ویدیو ضبط کن" استفاده کنید.

Sam Rutherford for Engadget

علاوه بر گرفتن عکس و فیلم، عینک‌های Rokid می‌توانند با تلفن شما جفت شوند تا اعلان‌ها را ارائه دهند، یادداشت‌های صوتی ضبط کنند و حتی با استفاده از هوش مصنوعی مسیرهای گام به گام را ارائه دهند، اگرچه من نتوانستم این ویژگی آخر را فعال کنم. همچنین یک حالت تله پرامپتر وجود دارد که به شما امکان می‌دهد اسکریپت‌ها را در عینک آپلود کنید و متن به طور خودکار با صحبت کردن شما به پایین پیمایش کند.

با این حال، بزرگترین جذابیت (یا دلسردی، بسته به نظر شما در مورد یادگیری ماشین) ادغام هوش مصنوعی است که از تراشه Qualcomm AR1 دستگاه و یک مدل ChatGPT داخلی برای ارائه ترجمه بی‌درنگ و رونویسی صوتی استفاده می‌کند. درست مانند آنچه هنگام استفاده از LLMهای بزرگ در تلفن یا لپ‌تاپ دریافت می‌کنید، حتی زمانی که هوش مصنوعی می‌تواند بیشتر آنچه را که وارد می‌شود درک کند، هنوز مواقعی وجود دارد که به طور روان خطوط یا عبارات خاصی را تبدیل نمی‌کند.

Sam Rutherford for Engadget

همچنین این گزینه وجود دارد که از عینک‌ها بخواهید یک شرح متنی از آنچه دوربین‌هایش می‌بینند ایجاد کنند، اگرچه باز هم، هوش مصنوعی گاهی اوقات با دقت مشکل دارد. وقتی تلفن خود را جلوی لنز نگه داشتم، به درستی نوع دستگاه را شناسایی کرد، اما سپس با یک بارکد روی یک جعبه در پس زمینه گیج شد و فکر کرد من سعی می کنم یک سیم کارت وارد کنم.

حتی با در نظر گرفتن ضعف‌های مدل‌های فعلی هوش مصنوعی، عینک‌های Rokid یک شگفتی خوشایند در دریای رو به رشد عینک‌های هوشمند هستند. آنها سبک‌تر و شیک‌تر از هر چیزی هستند که تا به امروز امتحان کرده‌ام در حالی که تمام مهم‌ترین عملکردها را پوشش می‌دهند: پخش موسیقی، نمایش اعلان‌ها و گرفتن عکس‌ها و فیلم‌های اول شخص مناسب. سایر ویژگی‌ها مانند ترجمه زنده و زیرنویس زنده یک امتیاز هستند. وقتی کار می‌کنند، که بیشتر اوقات اینطور است، واقعاً مانند یک نگاه جذاب به چیزی است که قرار است دوران بزرگ بعدی برای محاسبات پوشیدنی باشد.

Sam Rutherford for Engadget

هنوز خیلی زود است که یک برنده را انتخاب کنیم یا حتی اینها را به عنوان یک ضرورت برای علاقه مندان به لبه تکنولوژی توصیه کنیم. اما اینکه نام‌های کوچکتری مانند Rokid با جایگزین‌های قانع‌کننده‌ای برای جدیدترین محصولات متا ارائه می‌شوند، باعث می‌شود این عینک‌های هوشمند ارزش توجه داشته باشند.

عینک‌های Rokid اکنون از طریق کمپین کیک‌استارتر این شرکت برای پیش‌سفارش در دسترس هستند و تحویل تخمینی برای مدتی در ماه نوامبر برنامه‌ریزی شده است.