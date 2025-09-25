متا قصد دارد یک سوپر PAC ملی علیه مقررات هوش مصنوعی راه اندازی کند

متا قصد دارد یک کمیته اقدام سیاسی (PAC) فوق العاده ملی راه اندازی کند، طبق گزارشی از آکسیوس. این سوپر PAC متعهد به مبارزه با مقررات "سخت گیرانه" هوش مصنوعی در سراسر کشور خواهد بود. نام آن پروژه تعالی فناوری آمریکایی است و سخنگوی متا، راشل هالند، گفت که این شرکت "ده ها میلیون" در این تلاش سرمایه گذاری می کند.

هدف PAC انتخاب نامزدهای طرفدار هوش مصنوعی در سطح ایالتی از هر دو حزب است. این توسط برایان بیکر، فعال جمهوری خواه قدیمی، با کمک شرکت مشاوره دموکرات Hilltop Public Solutions اداره می شود.

دولت فدرال طرفدار فناوری هیچ برنامه ای برای تنظیم هوش مصنوعی ندارد، اما در ممنوع کردن ایالت ها از انجام این کار، کوتاهی کرد.

بیش از 1000 پیشنهاد سیاست در سطح ایالتی در سال جاری ارائه شده است که متا فکر می کند می تواند به آمریکا در مسابقه هوش مصنوعی با چین آسیب برساند.

برایان رایس، معاون سیاست عمومی متا، در بیانیه ای گفت: «قانون‌گذاران ایالتی در موقعیت منحصربه‌فردی قرار دارند تا اطمینان حاصل کنند که آمریکا همچنان یک رهبر جهانی فناوری باقی می‌ماند. به همین دلیل است که متا تلاشی را برای حمایت از انتخاب نامزدهای ایالتی در سراسر کشور که از توسعه هوش مصنوعی استقبال می کنند، از صنعت فناوری ایالات متحده حمایت می کنند و از رهبری فناوری آمریکا در داخل و خارج از کشور دفاع می کنند، آغاز می کند.»

این شرکت هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه کدام انتخابات ایالتی آتی تحت تأثیر ده ها میلیون دلار مذکور قرار می گیرند، منتشر نکرده است. ما همچنین نمی دانیم که PAC چند نفر را استخدام خواهد کرد.

متا در حال آماده شدن برای تزریق ده ها میلیون دلار به یک سوپر PAC جدید در کالیفرنیا است که از نامزدهای مخالف با مقررات فناوری، به ویژه مقررات هوش مصنوعی، مطابق با پولیتیکو حمایت مالی می کند. — More Perfect Union (@MorePerfectUS) August 26, 2025

این فقط آخرین حرکت متا به سمت سیاست است. این شرکت اخیراً یک PAC در کالیفرنیا راه اندازی کرده است تا از منافع فناوری و هوش مصنوعی محافظت کند. این ایالت در مورد وضع حمایت ها در برابر موارد استفاده بالقوه مضر هوش مصنوعی نسبتاً فعال بوده است. قانونی را تصویب کرد که از شباهت های دیجیتالی بازیگران محافظت می کند و لوایحی را امتحان کرده است که اطلاعات نادرست در مورد انتخابات را مسدود می کند و از "آسیب های جدی" ناشی از هوش مصنوعی محافظت می کند.

در حالی که دولت ترامپ عاشق هوش مصنوعی است، محدودیت هایی وجود دارد. رئیس جمهور اخیراً یک فرمان اجرایی امضا کرد که استفاده از "هوش مصنوعی ووک" در دولت فدرال را ممنوع می کند. من با هیچ هوش مصنوعی ووک در طبیعت برخورد نکرده ام، اما هر چه که این هست را دیده ام.