انیمه Death Stranding اکنون یک عنوان و اولین تریلر خود را دارد

شوخی طولانی مدت درباره هیدئو کوجیما این است که او مخفیانه ترجیح می دهد به جای بازی های ویدیویی فیلم بسازد. کوجیما به نحوی نزدیک به رقم دو رقمی در بازی های Metal Gear رسید بدون اینکه هیچ کدام از آنها اقتباسی دریافت کنند (البته نه به دلیل فقدان تلاش از جانب او)، اما به نظر می رسد که داستان برای مجموعه Death Stranding که او از زمان خروج از Konami روی آن کار می کند، بسیار متفاوت است.

اقتباس لایو اکشن از شبیه ساز پیاده روی پسا آخرالزمانی یک نویسنده و کارگردان در بهار به دست آورد، و چند ماه بعد اعلام شد که یک فیلم انیمیشنی Death Stranding نیز در راه است، با آرون گوزیکوفسکی (Raised by Wolves) که فیلمنامه را می نویسد. اکنون می دانیم نام فیلم چه خواهد بود و یک تریلر وجود دارد.

Death Stranding Mosquito به کارگردانی هیروشی میاموتو از ABC Animation، با خود کوجیما به عنوان تهیه کننده، ظاهراً داستان اصلی را در جهان "سورئال و از نظر احساسی طنین انداز" Death Stranding روایت خواهد کرد. اگر بازی اصلی یا دنباله 2025 آن را بازی کرده باشید، تیزر بسیار آشنا به نظر می رسد، با این فیلم ظاهراً بر روی شخصیتی تمرکز دارد که قطعاً سام پورتر بریجزِ نورمن ریداس نیست، اما لباس بسیار مشابهی به تن دارد.

این چهره نقاب دار با موجودی سگ مانند BT مواجه می شود و سپس یک مبارزه مشت زنی وحشیانه با شخصیت دیگری دارد. ما بیش از این هیچ زمینه ای دریافت نمی کنیم و همچنین هیچ نشانه ای از تاریخ انتشار وجود ندارد، اما از نظر بصری Death Stranding Mosquito کاملاً خیره کننده به نظر می رسد.

چند روز شلوغ برای اعلامیه های مربوط به کوجیما بوده است. ما اولین تریلر گیم پلی برای بازی ترسناک آینده Kojima Productions، OD را دریافت کردیم و متوجه شدیم که کوجیما همچنین کارت اعتباری خود را در ژاپن عرضه می کند. بله، واقعاً.