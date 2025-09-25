اپل قابلیت پرداخت ضربه‌ای با آیفون را در سراسر اروپا گسترش می‌دهد

اپل در حال گسترش قابلیت پرداخت ضربه‌ای با آیفون برای بازرگانان به پنج کشور دیگر در اروپا است. کسب‌وکارها در استونی، لتونی، لیتوانی، موناکو و نروژ اکنون قادر خواهند بود پرداخت‌های غیرتماسی حضوری را روی آیفون‌های خود بپذیرند.

این قابلیت محدود به برنامه‌های iOS شخص ثالث خاصی است که بر اساس کشور متفاوت هستند. برای مثال، شرکت فین‌تک بریتانیایی SumUp اکنون از پرداخت ضربه‌ای با آیفون در برنامه iOS خود در چهار کشور از پنج کشور جدید پشتیبانی می‌کند، زیرا SumUp در موناکو ارائه نمی‌شود.

نروژ شاهد دستیابی بیشترین پلتفرم‌های پرداخت به فناوری پرداخت NFC اپل خواهد بود، به طوری که بیش از نیم دوجین پلتفرم، از جمله PayPal و Stripe، اکنون از پرداخت ضربه‌ای با آیفون در این کشور پشتیبانی می‌کنند. جزئیات مربوط به اینکه کدام پلتفرم‌های بازرگانی توسط هر کشور فعال شده‌اند را می‌توان در اعلامیه اپل یافت.

بازرگانانی که از این پلتفرم‌های پشتیبانی شده استفاده می‌کنند، می‌توانند Apple Pay و همچنین کارت‌های اعتباری و نقدی غیرتماسی را بپذیرند. هر تراکنشی که با استفاده از پرداخت ضربه‌ای با آیفون انجام می‌شود، رمزگذاری شده و با استفاده از Secure Element پردازش می‌شود، یک تراشه اختصاصی که برای ذخیره اطلاعات حساس طراحی شده است. پلتفرم‌هایی که مایل به استفاده از فناوری NFC اپل هنگام پذیرش پرداخت هستند، باید وارد توافق تجاری با این غول فناوری شوند و هزینه‌های مربوطه را پرداخت کنند.

قابلیت پرداخت ضربه‌ای با آیفون اکنون در 43 کشور و منطقه در سراسر جهان در دسترس است. بازرگانانی که از پلتفرم‌های تایید شده استفاده می‌کنند، برای پذیرش این پرداخت‌ها به سخت‌افزار اضافی نیاز نخواهند داشت.