سرویس مخفی میگوید یک عملیات سایبری مخابراتی را در شهر نیویورک خنثی کرده است. روز سهشنبه، این آژانس اعلام کرد که شبکهای از سرورهای سیم کارت را توقیف کرده است. این شبکه قادر به ایجاد اختلال در برجهای تلفن همراه، انجام حملات DDoS و فعال کردن ارتباطات رمزگذاریشده بود. این کشف پیش از گردهمایی رهبران جهان برای مجمع عمومی سازمان ملل در این هفته صورت گرفت.
این شبکه، که گزارش شده در ماه آگوست کشف شده است، گسترده و پیچیده بود. این شبکه شامل بیش از 300 سرور سیم کارت و 100000 سیم کارت در چندین سایت بود. یک مقام سرویس مخفی به نیویورک تایمز گفت که این شبکه آنقدر قدرتمند بود که میتوانست 30 میلیون پیامک ناشناس در دقیقه ارسال کند. عکسهای ارائه شده توسط سرویس مخفی (در زیر) قفسههایی از سرورهای پر از سیمکارت و آنتن را نشان میدهد.
"این شبکه این پتانسیل را داشت که برجهای تلفن همراه را از کار بیاندازد و اساساً شبکه تلفن همراه را در شهر نیویورک خاموش کند"، مامور ویژه مت مککول در یک بیانیه ویدئویی گفت. او گفت که یک تجزیه و تحلیل اولیه به ارتباطات بین حداقل یک کشور خارجی و "افرادی که برای اجرای قانون فدرال شناخته شده هستند" اشاره دارد، که طبق گزارشها شامل اعضای کارتل میشود.
مککول افزود که به دلیل حساسیت و پیچیدگی این تحقیق، او نمیتواند وارد جزئیات شود. جیمز ای. لوئیس، محقق امنیت سایبری، به نیویورک تایمز گفت که تنها تعداد انگشت شماری از کشورها قادر به انجام این کار هستند، از جمله روسیه، چین و اسرائیل. آنتونی جی. فرانت از FTI، یکی دیگر از کارشناسان امنیتی، گفت که این شبکه میتوانست برای استراق سمع نیز مورد استفاده قرار گیرد. او به تایمز گفت: "غریزه من این است که این جاسوسی است."
مقامات سرویس مخفی به نیویورک تایمز گفتند که هیچ اطلاعات خاصی مبنی بر اینکه این شبکه تهدیدی برای کنفرانس سازمان ملل ایجاد میکند، وجود ندارد. با این وجود، دستگاههای مصادرهشده در شعاع 35 مایلی محل برگزاری مجمع متمرکز شده بودند. این آژانس مسئول امنیت در این گردهمایی است.
"این یک تحقیق باز و فعال است و ما هیچ دستگیری برای اعلام امروز نداریم"، مککول در بیانیه خود گفت. "سرویس مخفی به بررسی تمام سرنخها ادامه خواهد داد تا زمانی که به طور کامل هدف از این عملیات را درک کنیم و مسئولان را شناسایی کنیم."