بازی مبارزه ای 2XKO از Riot در 7 اکتبر به مرحله دسترسی زودهنگام می رسد

بازی مبارزه ای مورد انتظار Riot با نام 2XKO، قبلاً Project L نامیده می شد ، در تاریخ 7 اکتبر به عنوان یک عنوان دسترسی زودهنگام برای رایانه شخصی (PC) منتشر خواهد شد. این فقط دو هفته دیگر است.

این شرکت یک ویدیو به روز رسانی توسعه منتشر کرد که پر از اشاره به مواد منبع است. 2XKO در دنیای League of Legends جریان دارد و دارای بسیاری از شخصیت ها از سراسر این فرنچایز است. بازیکنان می توانند به عنوان نمادهایی مانند Jinx، Yasui، Braum و بسیاری دیگر مبارزه کنند. نسخه دسترسی زودهنگام دارای 10 شخصیت قابل بازی خواهد بود و شخصیت های بیشتری در آینده خواهند آمد.

برای افراد ناآشنا، این یک بازی مبارزه ای تیمی 2 در مقابل 2 است که تا حدودی شبیه به سری Marvel vs. Capcom است. افراد می توانند به صورت انفرادی بازی کنند یا دوستان خود را به عنوان شریک تیمی استخدام کنند. Riot قول می دهد که این بازی دارای "سطح بالایی از عمق و مهارت" خواهد بود.

2XKO قبلاً کمی جنجال را تجربه کرده است، زیرا طرفداران LoL نام بازی را تا حدودی دشوار برای تلفظ یافته اند. این امر باعث شد Riot پستی در رسانه های اجتماعی منتشر کند و تلفظ صحیح را نشان دهد.

این عنوان در نهایت برای چندین پلتفرم، از جمله PS5 و Xbox Series X/S منتشر خواهد شد. با این حال، بیلد دسترسی زودهنگام فقط برای بازیکنان رایانه شخصی (PC) است. این یک بازی رایگان است.